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Исследование Ашвани Кумара по изучению биопленок при лекарственной устойчивости туберкулеза

ByРоберт Эндрю

сентябрь 27, 2023
Исследование Ашвани Кумара по изучению биопленок при лекарственной устойчивости туберкулеза

Ашвани Кумар, старший научный сотрудник Института микробных технологий CSIR в Чандигархе, был награжден премией Шанти Сварупа Бхатнагара в области биологических наук за исследования биопленок и лекарственной устойчивости при туберкулезе. Лаборатория Кумара сосредоточена на понимании механизмов, используемых бактериями для развития устойчивости к лекарствам.

Бактериальные биопленки — это сообщества бактерий, которые удерживаются вместе матрицей, которую создают бактерии. Эти биопленки действуют как замки или бункеры, позволяя бактериям прятаться от иммунной системы и антибиотиков. Известно, что в случае туберкулеза бактерии, вызывающие заболевание, называемые Mycobacterium Tuberculosis (Mtb), являются внутриклеточными патогенами. Однако исследование Кумара бросает вызов представлению о том, что Mtb не может образовывать биопленки.

Его лаборатория обнаружила, что снижение стресса в легочной среде заставляет Mtb образовывать биопленки. Они также показали, что клетки Mtb используют целлюлозу, полимер, обнаруженный в стенках растительных клеток, для создания этих биопленок. Биопленки делают клетки Mtb невосприимчивыми к противотуберкулезным препаратам. Однако исследования Кумара показали, что фермент целлюлаза может разрушать биопленки и снова делать бактерии восприимчивыми к лекарствам.

Эксперименты Кумара на мышах, инфицированных Mtb, показали, что введение распыленной целлюлазы помогает противотуберкулезным препаратам уничтожать Mtb во время инфекции. Это исследование дает новое представление о развитии лекарственной устойчивости при туберкулезе и предлагает потенциальные стратегии борьбы с ней.

Исследования Басудеба Дасгупты на стыке астрофизики и физики элементарных частиц

Басудеб Дасгупта, физик из TIFR в Мумбаи, был удостоен премии Шанти Сварупа Бхатнагара в области физических наук за свою работу на стыке физики элементарных частиц и астрофизики. Его исследования сосредоточены на понимании связи между физикой астрономических тел и физикой элементарных частиц.

Дасгупта объясняет, что так же, как понимание атомов помогает нам понять химию и свойства материалов, понимание физики элементарных частиц помогает нам понять поведение астрофизических объектов. Например, изучение субатомных частиц, называемых нейтрино, может дать представление об эволюции звезд. Нейтрино существуют в разных вкусах и могут меняться от одного аромата к другому. Этот процесс происходит внутри массивных звезд и может повлиять на их эволюцию.

Исследования нейтрино Дасгупты предсказали нестабильность, возникающую из-за когерентного взаимодействия многих нейтрино друг с другом в плотно упакованной среде. Считается, что эта нестабильность влияет на взрыв звезд и создание химических элементов, необходимых для жизни во Вселенной.

Помимо работы над нейтрино, Дасгупта изучает загадочную «темную материю», существование которой предположительно существует, но еще не полностью объяснено. Наблюдения за галактиками и Вселенной позволяют предположить наличие дополнительной массы, которую невозможно объяснить видимой материей. Понимание темной материи является серьезной проблемой современной физики.

источники:
- Интервью Ашвани Кумара: получено из [источника]
- Интервью Басудеба Дасгупты: получено из [источника]

Примечание. URL-адреса источников не включены.

By Роберт Эндрю

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