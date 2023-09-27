Исследование Ашвани Кумара по изучению биопленок при лекарственной устойчивости туберкулеза

Ашвани Кумар, старший научный сотрудник Института микробных технологий CSIR в Чандигархе, был награжден премией Шанти Сварупа Бхатнагара в области биологических наук за исследования биопленок и лекарственной устойчивости при туберкулезе. Лаборатория Кумара сосредоточена на понимании механизмов, используемых бактериями для развития устойчивости к лекарствам.

Бактериальные биопленки — это сообщества бактерий, которые удерживаются вместе матрицей, которую создают бактерии. Эти биопленки действуют как замки или бункеры, позволяя бактериям прятаться от иммунной системы и антибиотиков. Известно, что в случае туберкулеза бактерии, вызывающие заболевание, называемые Mycobacterium Tuberculosis (Mtb), являются внутриклеточными патогенами. Однако исследование Кумара бросает вызов представлению о том, что Mtb не может образовывать биопленки.

Его лаборатория обнаружила, что снижение стресса в легочной среде заставляет Mtb образовывать биопленки. Они также показали, что клетки Mtb используют целлюлозу, полимер, обнаруженный в стенках растительных клеток, для создания этих биопленок. Биопленки делают клетки Mtb невосприимчивыми к противотуберкулезным препаратам. Однако исследования Кумара показали, что фермент целлюлаза может разрушать биопленки и снова делать бактерии восприимчивыми к лекарствам.

Эксперименты Кумара на мышах, инфицированных Mtb, показали, что введение распыленной целлюлазы помогает противотуберкулезным препаратам уничтожать Mtb во время инфекции. Это исследование дает новое представление о развитии лекарственной устойчивости при туберкулезе и предлагает потенциальные стратегии борьбы с ней.

Исследования Басудеба Дасгупты на стыке астрофизики и физики элементарных частиц

Басудеб Дасгупта, физик из TIFR в Мумбаи, был удостоен премии Шанти Сварупа Бхатнагара в области физических наук за свою работу на стыке физики элементарных частиц и астрофизики. Его исследования сосредоточены на понимании связи между физикой астрономических тел и физикой элементарных частиц.

Дасгупта объясняет, что так же, как понимание атомов помогает нам понять химию и свойства материалов, понимание физики элементарных частиц помогает нам понять поведение астрофизических объектов. Например, изучение субатомных частиц, называемых нейтрино, может дать представление об эволюции звезд. Нейтрино существуют в разных вкусах и могут меняться от одного аромата к другому. Этот процесс происходит внутри массивных звезд и может повлиять на их эволюцию.

Исследования нейтрино Дасгупты предсказали нестабильность, возникающую из-за когерентного взаимодействия многих нейтрино друг с другом в плотно упакованной среде. Считается, что эта нестабильность влияет на взрыв звезд и создание химических элементов, необходимых для жизни во Вселенной.

Помимо работы над нейтрино, Дасгупта изучает загадочную «темную материю», существование которой предположительно существует, но еще не полностью объяснено. Наблюдения за галактиками и Вселенной позволяют предположить наличие дополнительной массы, которую невозможно объяснить видимой материей. Понимание темной материи является серьезной проблемой современной физики.

источники:

- Интервью Ашвани Кумара: получено из [источника]

- Интервью Басудеба Дасгупты: получено из [источника]

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