Согласно новому исследованию, внутренне неупорядоченные участки белков играют ключевую роль в экспрессии генов

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Принстонского университета, Института рака Дана-Фарбер и Вашингтонского университета, пролило свет на важную роль, которую внутренне неупорядоченные области белков (IDR) играют в регуляции хроматина и экспрессии генов. Ранее считалось, что эти IDR менее точно взаимодействуют с биомолекулами по сравнению со свернутыми белками. Однако это исследование показывает, что IDR имеют специфические и важные взаимодействия, которые необходимы для клеточных процессов.

Исследователи сосредоточились на неупорядоченных участках человеческого комплекса cBAF, группы белков в ядре, которая регулирует структуру ДНК, называемую хроматином, обеспечивая экспрессию генов. Мутации в IDR этого белкового комплекса, которые часто встречаются при раке и нарушениях нервно-психического развития, нарушают регуляцию хроматина и экспрессию генов.

Исследование показало, что IDR образуют капли, называемые конденсатами, которые отделяются от окружающей клеточной жидкости. Эти конденсаты позволяют белкам и другим биомолекулам собираться в определенных местах для осуществления клеточной деятельности. Специфические взаимодействия, которые происходят внутри этих конденсатов, имеют решающее значение для функционирования комплекса cBAF.

Исследователи обнаружили, что даже незначительные мутации в последовательностях IDR комплекса cBAF могут оказывать существенное влияние на его функцию, приводя к изменениям в экспрессии генов. Это понимание позволяет лучше понять, как эти мутации способствуют клеточной дисфункции, и открывает возможности для новых терапевтических стратегий.

В целом, это исследование подчеркивает важность IDR для клеточных процессов и их потенциал в качестве мишени для терапевтических вмешательств. Полученные результаты имеют значение не только для ремоделирования хроматина и экспрессии генов, но и для более широкого понимания последовательностей белков IDR и их роли в физиологии и заболеваниях.

источники:

– Ячейка: DOI: 10.1016/j.cell.2023.08.032