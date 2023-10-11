Компьютеризированный телескоп Celestron NexStar 130SLT: отличное предложение для новичков

Celestron NexStar 130SLT — это компьютеризированный ньютоновский телескоп, который в настоящее время предлагается по сниженной цене. Он идеально подходит для новичков или тех, кто ищет беспроблемное наблюдение за звездами. Этот телескоп со скидкой более 120 долларов — отличная сделка.

Celestron — это известный и пользующийся доверием бренд в мире телескопов, а их линейка телескопов NexStar высоко ценится. NexStar 130SLT особенно популярен среди новичков благодаря своим удобным функциям. Он поставляется с базой данных на 40,000 36,000 объектов, бонусным программным обеспечением с базой данных на XNUMX XNUMX объектов и бонусными аксессуарами. Этот телескоп также предлагает качественную оптику и четкое изображение небесных объектов, что делает его отличным выбором для тех, кто интересуется астрономией.

Помимо самого телескопа, Celestron NexStar 130SLT поставляется с несколькими удобными аксессуарами. К ним относятся искатель с красной точкой, звездообразная диагональ и два окуляра (25 мм и 9 мм). Вы также получите бесплатную загрузку программного обеспечения Celestron Starry Night, которое предоставляет информацию о более чем 36,000 XNUMX объектах ночного неба.

Если вы хотите начать заниматься астрономией или просто хотите улучшить свои впечатления от наблюдения за звездами, телескоп Celestron NexStar 130SLT — фантастический вариант. Его компьютеризированные функции и прилагаемые аксессуары упрощают настройку и использование без каких-либо затруднений при ручном отслеживании.

В заключение, если вы новичок или тот, кто хочет весело и без проблем наблюдать за звездами, Celestron NexStar 130SLT — отличный выбор. Он предлагает качественную оптику, обширную базу данных объектов и ценные аксессуары для улучшения впечатлений от просмотра. Не упустите эту сделку!

Основные характеристики: Апертура 130 мм, регулируемый стальной штатив, предварительно собранное компьютеризированное ручное управление, быстросъемная вилка и многочисленные аксессуары.

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