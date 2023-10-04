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Основное зеркало для гигантского Магелланова телескопа близится к завершению

ByВики Ставропулу

Октябрь 4, 2023
Основное зеркало для гигантского Магелланова телескопа близится к завершению

Планируется построить седьмой и последний сегмент главного зеркала Гигантского Магелланова телескопа (GMT), что приблизит проект к завершению. Зеркало диаметром 27.5 футов и высотой в два этажа подвергнется процессу охлаждения в течение следующих трех месяцев, прежде чем его подготовят для установки в телескоп. Этот четырехлетний процесс изготовления обеспечит GMT необходимым количеством зеркальных сегментов для завершения светособирающей поверхности площадью 4,155 квадратных футов, что сделает его крупнейшей и самой сложной оптикой в ​​мире, когда-либо созданной.

Гигантский Магелланов телескоп станет первым чрезвычайно большим телескопом, у которого будет завершена сборка главных зеркал. Ожидается, что благодаря своей светосиле, эффективности и разрешению изображения телескоп сделает революционные открытия в различных областях астрономии. По словам Ребекки Бернштейн, главного научного сотрудника GMT, возможности телескопа позволят исследователям изучать планеты с высоким пространственным и спектральным разрешением. Это будет иметь решающее значение для определения состава планеты, наличия жидкой воды и потенциала жизни.

Бьюэлл Джаннузи, директор Стюардской обсерватории и глава Департамента астрономии, выразил волнение по поводу приближающегося завершения строительства этой новаторской обсерватории и подчеркнул, какое значительное влияние она окажет на будущие открытия.

источники:

– Irish Tech News (URL-адрес не указан, источник цитат и дополнительная информация)

By Вики Ставропулу

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