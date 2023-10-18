Неизведанная территория: эксклюзив, обнаруженный в клетках млекопитающих

Исследователи сделали революционное открытие в клетках млекопитающих, идентифицировав отсек, называемый эксклюзивным. Этот недавно обнаруженный отсек, расположенный в клеточной плазме, состоит из колец ДНК, называемых плазмидами. Эти плазмиды могут происходить из различных источников, в том числе вне клетки и из теломер, которые представляют собой закрытые концы хромосом. Важно отметить, что плазмиды в эксклюзивоме не содержат чертежей белков.

Исследование, проведенное Рут Крошевски из Института биохимии ETH Цюриха, показывает, что эксклюзивная функция выполняет ключевую функцию по защите хромосом в клетках. Исключительная ДНК действует как механизм, позволяющий клеткам различать свою собственную ДНК, которая все еще необходима, и чужеродную ДНК, которая больше не требуется. Кольца ДНК, которые невозможно отделить, потенциально могут внедриться в хромосомы или нарушить физиологию клеток, транслируясь в белки.

Исследователи полагают, что этот эксклюзивный белок может играть роль в клеточной иммунологической памяти. Специальный белок, который связывается с ДНК в клеточной плазме, изучается уже много лет и, как известно, также связывается с кольцами ДНК. Этот белок может запускать сигнальный каскад в клетках, приводящий к выработке и высвобождению веществ-посредников воспаления. Эта длительная передача сигналов может ввести иммунную систему в заблуждение, заставив думать, что существует продолжающаяся инфекция, что потенциально может привести к аутоиммунным реакциям, таким как системная красная волчанка.

Считается, что это исключительное явление относится к ранней эволюции, когда появились эукариоты. Предполагается, что эксклюзивома возникла как средство организации и защиты кольцевой ДНК от слияния разных организмов. Хотя исключительная оболочка напоминает оболочку клеточного ядра, она намного проще с пробелами, которые заметны только на ранних стадиях формирования ядерной оболочки. Причины, по которым плазмиды заключены в неполную мембранную оболочку, остаются неясными.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять тайны эксклюзивной, в том числе то, как меняется плазмидная ДНК и факторы, определяющие отложение плазмиды в эксклюзивной. Этот новый отсек открывает возможности для изучения клеточных механизмов и их значения в заболеваниях и иммунных реакциях.

источники:

– ETH Цюрих