По мнению исследователей, бактериальные белки, наносящие вред сельскохозяйственным культурам, можно нейтрализовать с помощью наночастиц

Исследователи из Университета Дьюка совершили прорыв в понимании того, как определенные вредные бактериальные белки, известные как AvrE/DspE, вызывают заболевания сельскохозяйственных культур. Было обнаружено, что эти белки создают каналы в растениях, приводящие к инфекциям. Однако, используя прогнозы искусственного интеллекта, исследовательская группа обнаружила наночастицы, которые могут блокировать эти каналы, эффективно предотвращая причинение вреда бактериям. Это открытие может сэкономить мировой экономике 220 миллиардов долларов, которые ежегодно теряются из-за болезней растений.

На протяжении более двух десятилетий биолог Шэн-Ян Хэ и его команда изучали молекулы, которые патогены растений используют, чтобы вызывать заболевания различных сельскохозяйственных культур. Особый интерес представляет одно семейство инъецируемых белков — AvrE/DspE. Было обнаружено, что эти белки подавляют иммунную систему растений и вызывают появление темных пятен на листьях, что указывает на инфекцию. Несмотря на их важность, многие вопросы о том, как работают эти белки, остались без ответа.

Чтобы решить эту проблему, исследователи обратились к компьютерной программе AlphaFold2, которая использует искусственный интеллект для предсказания трехмерной формы белков. Созданные на компьютере 3D-карты белков AvrE/DspE показали форму соломинки с цилиндрическим стержнем. Это заставило исследователей выдвинуть гипотезу о том, что эти белки могут создавать каналы, пробивающие дыры в мембранах растительных клеток и получающие доступ к внутренней части растения.

Дальнейшее исследование показало, что внутреннее ядро ​​белковой структуры имеет особое сродство к воде, что указывает на то, что оно может создавать водный канал внутри растения. Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи добавили данные генов бактериальных белков к яйцам лягушек и заметили, что яйца набухали и лопались при воздействии разбавленного физиологического раствора.

Чтобы обезвредить эти бактериальные белки, исследователи экспериментировали с крошечными сферическими наночастицами, называемыми дендримерами ПАМАМ. Тестируя частицы разного размера, они определили одну, которая потенциально может блокировать белок водного канала, вырабатываемый бактериями, и предотвращать инфекцию.

Этот прорыв имеет серьезные последствия для сельского хозяйства, поскольку он обеспечивает потенциальный метод нейтрализации вредных бактериальных белков и предотвращения болезней растений. Использование наночастиц для блокирования каналов, создаваемых этими белками, может привести к существенной экономической экономии и обеспечить глобальную продовольственную безопасность.

источники:

– Природа: https://www.nature.com/articles/s41586-021-03806-5