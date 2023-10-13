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Наука

Кольца древних деревьев указывают на причину массивной солнечной вспышки

ByРоберт Эндрю

Октябрь 13, 2023
Кольца древних деревьев указывают на причину массивной солнечной вспышки

Исследователи нашли доказательства крупнейшей солнечной вспышки в истории, изучая древние полуокаменелые кольца деревьев в лесу в Южных Французских Альпах. Анализируя годичные кольца и измеряя количество углерода-14, исследователи обнаружили значительную аномалию: годовой всплеск содержания углерода-14, произошедший 14,300 XNUMX лет назад. Эта аномалия также наблюдалась в образцах ледяного керна, взятых из Гренландии, которые показали всплеск содержания радиоактивного изотопа бериллия в тот же период. Единственное известное объяснение внезапного увеличения количества радиоактивных элементов – это солнечная вспышка, но поистине эпического масштаба.

Солнечные вспышки такой величины никогда не наблюдались, поскольку наша зарегистрированная история солнечной активности относительно коротка. Изучая годичные кольца и образцы ледяных кернов, ученые смогут лучше понять поведение Солнца в прошлом. Очень важно понять поведение Солнца в прошлом, чтобы точно предсказать будущие солнечные бури и подготовиться к ним.

Самая мощная зарегистрированная солнечная вспышка произошла в 1859 году и известна как событие Кэррингтона. В результате этого события полярные сияния стали видны даже на юге, вплоть до Кубы, а телеграфисты сообщили, что получили удары током из-за чрезвычайной электромагнитной энергии, вызванной ураганом. Солнечная вспышка, произошедшая 14,300 14 лет назад, должна была быть как минимум в десять раз мощнее, чтобы произвести зарегистрированное количество углерода-XNUMX.

Подобные экстремальные солнечные бури могут иметь катастрофические последствия для Земли. Они могут повредить трансформаторы в электросетях, вызывая длительные отключения электроэнергии. Спутники, используемые для навигации и связи, также могут быть повреждены. Более того, во время таких событий астронавты подвергаются риску серьезного радиационного облучения.

Изучая кольца древних деревьев и понимая историю солнечных вспышек, ученые смогут лучше предсказать, когда может произойти следующий шторм, и подготовиться к его потенциальным последствиям. Обнаружение крупнейшей солнечной вспышки в истории подчеркивает важность дальнейших исследований в этой области для защиты наших технологий и инфраструктуры от будущих солнечных бурь.

источники:
– Исследование Эдуарда Барда, профессора кафедры климата и эволюции океана, Коллеж де Франс и CEREGE.
– Исследование, соавтором которого является Тим Хитон, профессор прикладной статистики Университета Лидса.

By Роберт Эндрю

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