В Австралии обнаружили огромное ископаемое паука-люка

Ученые сделали важное открытие в Австралии, обнаружив огромную окаменелость паука-люка. Эта находка проливает свет на историю и закономерности вымирания этих древних паукообразных в регионе. Окаменелость была найдена на Центральном плато Нового Южного Уэльса и является второй по величине окаменелостью паука, когда-либо обнаруженной.

Паук по имени Megamonodontium mccluskyi более чем в пять раз превышает размеры своих современных родственников. Это открытие особенно важно, поскольку летопись окаменелостей австралийских пауков скудна. Фактически, в Австралии был найден только еще один ископаемый паук-мигаломорф. Нехватка этих окаменелостей усложнила ученым понимание эволюционной истории этой группы пауков.

Мэтью МакКарри, палеонтолог из UNSW, объяснил значение этого открытия. Он заявил, что ранее в Австралии были найдены только четыре окаменелости паука. Новообретенная окаменелость предоставляет ценную информацию о вымирании пауков и заполняет пробел в нашем понимании. Ближайший живой родственник этого ископаемого сейчас встречается во влажных лесах от Сингапура до Папуа-Новой Гвинеи. Это говорит о том, что эта группа когда-то обитала в аналогичных условиях на материковой части Австралии, но вымерла, когда страна стала более засушливой.

Megamonodontium mccluskyi имеет сходство с современными пауками-люками с щеточными ногами, обитающими на западе Нового Южного Уэльса. Возраст ископаемого оценивается от 11 до 16 миллионов лет. Окаменелый паук был назван в честь доктора Саймона МакКласки, ученого, сделавшего это открытие. Это открытие является результатом совместных усилий ученых из ANU, UC и UNSW.

Это ископаемое имеет глобальное значение, поскольку это не только самый крупный окаменелый паук, найденный в Австралии, но и первое ископаемое семейства Barychelidae, обнаруженное во всем мире. Кистоногие пауки-люки представляют собой разнообразную группу пауков, и в настоящее время в Австралии обитает 10 родов этих пауков. Однако они не часто становятся окаменелостями из-за своего роющего поведения.

Окаменелость теперь является частью палеонтологической коллекции Австралийского музея, что позволяет проводить дальнейшие исследования древних паукообразных. Интересно, что на месте открытия, Макгратс-Флэт возле Галгонга, также недавно был найден новый окаменелый прыгающий паук. Эта находка открывает возможности для дальнейших исследований доисторических пауков в этом районе.

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- Зоологический журнал Линнеевского общества [Источник]