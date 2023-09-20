Доисторическая рыба дает представление об эволюции черепа

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что ископаемая рыба Eriptychius americanus возрастом 455 миллионов лет предоставила важную информацию об эволюции черепов позвоночных. Исследователи из Бирмингемского университета, Центра биоразнообразия Naturalis и Музея естественной истории использовали компьютерную томографию, чтобы воссоздать детальное трехмерное изображение черепа рыбы. Впервые такая комплексная реконструкция была проведена на этом экземпляре, собранном в 3-х годах и хранящемся в Полевом музее естественной истории.

Исследование показало, что у Eriptychius было уникальное строение черепа, непохожее ни на одно ранее существовавшее позвоночное животное. Вместо того, чтобы иметь твердую костную или хрящевую структуру, окружающую мозг, у этой рыбы были отдельные независимые хрящи, защищающие ее мозг. Это открытие предполагает, что эволюция структур, отделяющих мозг от других частей головы, могла произойти от Эриптихия.

Доктор Иван Сансом, старший автор исследования, объяснил значение этих результатов: «Это чрезвычайно захватывающие результаты, которые могут раскрыть раннюю эволюционную историю того, как примитивные позвоночные защищали свой мозг». Он также подчеркнул важность изучения музейных коллекций и применения новых методов для получения новых знаний о древних организмах.

Доктор Ричард Дирден, ведущий автор исследования, подчеркнул, что современные методы визуализации позволили исследователям обнаружить уникальную сохранность головы рыбы, заполнив серьезный пробел в нашем понимании эволюции черепа. Эти знания имеют значение для понимания эволюции черепа всех позвоночных, включая человека.

Это исследование демонстрирует ценность использования передовых методов визуализации для анализа окаменелостей и более глубокого понимания вымерших видов. Это также подчеркивает значение музейных коллекций в предоставлении ценных образцов для научных исследований.

источники:

– Ричард Дирден и др. Самый старый трехмерно сохранившийся нейрокраниум позвоночных, Nature (2023 г.).

- Бирмингемский университет

Образец цитирования:

Доисторические рыбы заполняют 100-миллионный пробел в эволюции черепа (2023 сентября 20 г.). Получено 20 сентября 2023 г. с сайта Phys.org: https://phys.org/news/2023-09-prehistoric-fish-million-year-gap.html