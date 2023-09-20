Древняя ископаемая рыба дает новое представление об эволюции черепов позвоночных

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, ископаемая рыба возрастом 455 миллионов лет предоставила исследователям новый взгляд на то, как позвоночные эволюционировали, чтобы защитить свой мозг. Речь идет о Eriptychius americanus, древней бесчелюстной рыбе, обнаруженной в Колорадо, США. Исследователи из Бирмингемского университета, Центра биоразнообразия Naturalis в Лейдене (Нидерланды) и Музея естественной истории использовали компьютерную томографию для создания подробного трехмерного изображения черепа рыбы.

Это исследование является первым, в котором полностью воссоздан череп Эриптихия, который был собран в 1940-х годах, первоначально описан в 1960-х годах и в настоящее время хранится в Полевом музее естественной истории в Чикаго. Исследование, профинансированное Leverhulme Trust, показало, что у Eriptychius были отдельные независимые хрящи, окружающие мозг, в отличие от более поздних видов, у которых была полностью связанная хрящевая клетка. Это говорит о том, что ранняя эволюция структур, отделяющих мозг от других частей головы, могла начаться с Эриптихия.

Доктор Иван Сансом, старший преподаватель палеобиологии в Университете Бирмингема и старший автор исследования, выразил восхищение результатами, заявив, что они могут раскрыть раннюю эволюционную историю того, как примитивные позвоночные защищали свой мозг. Доктор Ричард Дирден, ведущий автор исследования и научный сотрудник Центра биоразнообразия Naturalis, подчеркнул важность открытия, заявив, что оно заполняет серьезный пробел в понимании эволюции черепа у всех позвоночных, включая человека.

Это исследование подчеркивает важность музейных коллекций и применения новых методов визуализации при изучении древних образцов. Используя компьютерную томографию, учёные смогли по-новому взглянуть на эволюцию черепов позвоночных. Полученные данные предоставляют ценную информацию о ранних стадиях защиты мозга у примитивных позвоночных и способствуют нашему пониманию истории эволюции этой важной анатомической особенности.

источники:

- Природа

- Бирмингемский университет

– Центр биоразнообразия Naturalis

- Музей естественной истории