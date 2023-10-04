CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Машинное обучение позволяет прогнозировать реакцию отдельных клеток на лечение

ByМамфо Брешиа

Октябрь 4, 2023
Машинное обучение позволяет прогнозировать реакцию отдельных клеток на лечение

Эксперты из ETH Zurich, Цюрихского университета и Университетской клиники Цюриха разработали подход машинного обучения под названием CellOT, который может предсказывать, как отдельные клетки будут реагировать на конкретное лечение. Этот инновационный метод дает надежду на более точную диагностику и лечение.

В борьбе с раком решающее значение имеет понимание поведения отдельных клеток по отношению к лекарству. Новый подход машинного обучения позволяет получить детальное понимание изменений клеток и эффектов лекарств, превосходя предыдущие методы по точности и нюансам.

Традиционно эффект лекарства известен только как среднее статистическое значение для более крупной популяции клеток. Однако этот подход может не выявить определенные опухолевые клетки, которые выживают после воздействия препарата из-за их природы или приобретенной резистентности. Метод CellOT распознает различные реакции отдельных клеток на лекарство в более крупной популяции, что позволяет более эффективно лечить рак.

Понимая, как каждая клетка реагирует на такие воздействия, как лекарства, CellOT может описывать и прогнозировать чувствительность или устойчивость отдельных клеток. Эти знания имеют решающее значение для разработки новых подходов и стратегий лечения.

Исследователи продемонстрировали, что метод CellOT работает не только на раковых клетках, но и на других патогенных клетках, например, в случае красной волчанки, аутоиммунного заболевания.

Одним из ключевых нововведений CellOT является возможность делать прогнозы. Метод машинного обучения может оценить существующие данные измерений клеток и предсказать, как отдельные клетки будут реагировать на возмущения, которые еще не были измерены в лаборатории. Это позволяет проводить более целенаправленное и персонализированное лечение.

В целом, метод CellOT открывает новые возможности для понимания и прогнозирования реакций отдельных клеток на лечение, давая надежду на улучшение диагностики и лечения в будущем.

Источник: Nature Methods (2023) | DOI: 10.1038/s41592-023-01969-x

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

Ракетная миссия НАСА под руководством ученого индийского происхождения по изучению воздействия кольцевого солнечного затмения на верхнюю атмосферу Земли

Октябрь 7, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Влияние спутника BlueWalker 3 на астрономию: новые открытия и опасения

Октябрь 7, 2023 Габриэль Бота
Наука

Важность согласия на использование файлов cookie и конфиденциальности в онлайн-маркетинге

Октябрь 7, 2023 Роберт Эндрю

Вы пропустили

Наука

Ракетная миссия НАСА под руководством ученого индийского происхождения по изучению воздействия кольцевого солнечного затмения на верхнюю атмосферу Земли

Октябрь 7, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Влияние спутника BlueWalker 3 на астрономию: новые открытия и опасения

Октябрь 7, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Важность согласия на использование файлов cookie и конфиденциальности в онлайн-маркетинге

Октябрь 7, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Космические скалы: открытие скрытого рождения звезды

Октябрь 7, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев