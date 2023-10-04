Машинное обучение позволяет прогнозировать реакцию отдельных клеток на лечение

Эксперты из ETH Zurich, Цюрихского университета и Университетской клиники Цюриха разработали подход машинного обучения под названием CellOT, который может предсказывать, как отдельные клетки будут реагировать на конкретное лечение. Этот инновационный метод дает надежду на более точную диагностику и лечение.

В борьбе с раком решающее значение имеет понимание поведения отдельных клеток по отношению к лекарству. Новый подход машинного обучения позволяет получить детальное понимание изменений клеток и эффектов лекарств, превосходя предыдущие методы по точности и нюансам.

Традиционно эффект лекарства известен только как среднее статистическое значение для более крупной популяции клеток. Однако этот подход может не выявить определенные опухолевые клетки, которые выживают после воздействия препарата из-за их природы или приобретенной резистентности. Метод CellOT распознает различные реакции отдельных клеток на лекарство в более крупной популяции, что позволяет более эффективно лечить рак.

Понимая, как каждая клетка реагирует на такие воздействия, как лекарства, CellOT может описывать и прогнозировать чувствительность или устойчивость отдельных клеток. Эти знания имеют решающее значение для разработки новых подходов и стратегий лечения.

Исследователи продемонстрировали, что метод CellOT работает не только на раковых клетках, но и на других патогенных клетках, например, в случае красной волчанки, аутоиммунного заболевания.

Одним из ключевых нововведений CellOT является возможность делать прогнозы. Метод машинного обучения может оценить существующие данные измерений клеток и предсказать, как отдельные клетки будут реагировать на возмущения, которые еще не были измерены в лаборатории. Это позволяет проводить более целенаправленное и персонализированное лечение.

В целом, метод CellOT открывает новые возможности для понимания и прогнозирования реакций отдельных клеток на лечение, давая надежду на улучшение диагностики и лечения в будущем.

Источник: Nature Methods (2023) | DOI: 10.1038/s41592-023-01969-x