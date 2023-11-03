Смена парадигмы в реставрации: осознание роли травоядных

В стремлении восстановить деградированные экосистемы посредством восстановления растительности новаторское исследование выявило важнейшую ошибку в большинстве проектов по восстановлению – неспособность контролировать растительноядных травоядных. Исследование, в котором анализируется около 2,600 попыток восстановления различных экосистем, подчеркивает острую необходимость устранения угрозы, которую травоядные представляют для молодых растений.

Нельзя игнорировать уязвимость молодых растений перед травоядными животными. Эти растения являются непреодолимым лакомством для травоядных, что часто приводит к их гибели. Профессор Брайан Силлиман, эксперт по биологии сохранения морской среды из Университета Дьюка, подчеркивает важность защиты растений на ранних стадиях их развития. Невыполнение этого требования не только затрудняет усилия по восстановлению, но и влечет за собой более высокие затраты.

Исследования показывают, что исключение или временный контроль над травоядными животными может значительно ускорить восстановление, улучшить результаты и снизить затраты. Введение хищников для сдерживания популяций травоядных или установка барьеров до тех пор, пока насаждения не укрепятся и не станут менее уязвимыми, могут увеличить возобновление роста растений в среднем на 89%. Это понимание требует смены парадигмы в практике восстановления.

Исследование, проведенное Цян Хэ из Фуданьского университета и Чанлинь Сюй, привлекает внимание к срочности решения этой проблемы, особенно в более теплых и засушливых регионах, где воздействие травоядных животных наиболее заметно. Уменьшение численности высших хищников, таких как волки, львы и акулы, которые исторически контролировали популяции травоядных, способствует увеличению нагрузки на выпас и препятствует расширению растительности.

Исследователи предлагают использовать естественное хищничество как экономически выгодный и эффективный метод увеличения разнообразия растений и восстановления экосистем. Профессор Силлиман сравнивает этот подход с «новым садовым трюком», который потенциально может удвоить урожайность растений. После того как растения укоренились, травоядные животные играют решающую роль в поддержании разнообразия и функционирования растительных экосистем.

Этот новый взгляд на восстановление экосистем требует переоценки существующих методов и более целостного подхода, учитывающего хищников и жертв. Позволяя большему количеству хищников проникать в экосистемы или восстанавливая их популяции, мы можем стимулировать рост растительности и эффективно смягчать проблемы, возникающие при использовании традиционных методов восстановления. Пришло время осознать роль травоядных животных в процессе восстановления.

FAQ

Почему управление травоядными животными важно в проектах восстановления?

Управление травоядными животными имеет решающее значение в проектах восстановления, поскольку они представляют значительную угрозу для молодых растений. Неспособность контролировать травоядных животных может привести к уничтожению этих растений, что затруднит усилия по восстановлению и приведет к более высоким затратам.

Как можно управлять травоядными животными в проектах восстановления?

С травоядными можно бороться в рамках проектов по восстановлению, вводя хищников для контроля над популяциями травоядных или устанавливая барьеры до тех пор, пока насаждения не укрепятся и не станут менее уязвимыми. Эти меры могут значительно ускорить восстановление, улучшить результаты и снизить затраты.

Какова роль травоядных животных после появления растений?

После того как растения укоренились, травоядные животные играют решающую роль в поддержании разнообразия и функционирования растительных экосистем. Они способствуют общему здоровью и балансу экосистемы, обеспечивая устойчивость популяций растений.