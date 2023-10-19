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Водная химия в углеродистых планетезималях: синтез пребиотических органических веществ

ByГабриэль Бота

Октябрь 19, 2023
Водная химия в углеродистых планетезималях: синтез пребиотических органических веществ

Водная химия играет решающую роль в формировании пребиотического органического вещества в составе углеродистых планетезималей. Эти небесные тела, которые, как полагают, сформировались на ранних этапах существования Солнечной системы, обладают потенциалом доставлять необходимые строительные блоки жизни другим планетным телам, включая Землю.

В недавнем исследовании ученые исследовали образование витамина B3, также известного как никотиновая кислота, в этих планетезималях. Витамин B3 является важным предшественником кофермента НАД(Ф)(Н), который необходим для метаболизма всех известных форм жизни.

Исследователи предложили новый механизм реакции, основанный на предыдущих экспериментах в этой области. Синтез витамина B3 включает сочетание предшественников сахара, таких как глицеральдегид или дигидроксиацетон, с аминокислотами, такими как аспарагиновая кислота или аспарагин. Эти реакции протекают в водном растворе без присутствия кислорода или других окислителей.

Чтобы смоделировать условия внутри углеродистых планетезималей, исследователи предположили, что плотность породы составляет 3 г/см³, пористость 0.2, а плотность льда 0.917 г/см³, заполняющего поры. Моделирование проводилось при давлении 100 бар.

Результаты моделирования сравнивались с измеренным содержанием никотиновой кислоты в образцах, собранных из различных источников, включая хондрит CI Orgeil, несколько антарктических хондритов CM2 и несгруппированный хондрит C2 из озера Тагиш. Также учитывался тип используемого метода экстракции, например, горячая вода, обработка ультразвуком в холодной воде, гидролиз HCl или муравьиная кислота.

Исследование дает ценную информацию о потенциале водной химии углеродистых планетезималей для синтеза пребиотических органических веществ. Понимание этих процессов может помочь пролить свет на происхождение жизни и распределение основных строительных блоков во Вселенной.

источники:
– Вспомогательная информация в Таблице S1.

By Габриэль Бота

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