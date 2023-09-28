Предварительное пилотное исследование выявило десятки кандидатов в ультрадиффузные галактики

Недавнее исследование, проведенное астрономами из Университета Западной Австралии и других учреждений, изучило 78 потенциальных ультрадиффузных галактик (UDG) в супергруппе Эридана, используя данные предварительного пилотного исследования WALLABY. Ультрадиффузные галактики характеризуются исключительно низкой плотностью: некоторые из них имеют размер Млечного Пути, но содержат лишь около 1% его звезд. Исследователи стремились понять, почему эти слабые, но большие галактики не разрываются на части приливными силами их родительских скоплений.

Исследование WALLABY, которое является частью Австралийского зонда с массивом квадратных километров (ASKAP), фокусируется на наблюдении нейтрального водорода (HI) в локальной Вселенной. В этом предварительном пилотном исследовании команда проанализировала данные SMUDG (систематического измерения ультра-диффузных галактик), чтобы изучить кандидатов UDG в супергруппу Эридана, которая состоит из групп галактик, которые могут в конечном итоге слиться, чтобы сформировать скопление.

Изучая физические свойства и характеристики 78 кандидатов UDG из каталога SMUDGes, исследователи определили шесть из них как возможные UDG, а остальные были классифицированы как карликовые галактики с низкой поверхностной яркостью (LSB). Большинство галактик в выборке имели эффективный радиус менее 4,900 световых лет, были маломассивными (менее 100 миллионов солнечных масс) и преимущественно красного цвета.

Одним из ключевых результатов было то, что нейтральный водород был обнаружен только в одной из изученных галактик, что указывает на более низкий уровень обнаружения HI в UDG. Исследователи предположили, что в ходе полного исследования WALLABY можно ожидать примерно 22 обнаружения нейтрального водорода, с более высокой вероятностью в изолированных и свободных групповых средах.

В ходе исследования также было изучено, может ли приливное или накатное давление объяснить образование UDG в супергруппе Эридана. Исследователи определили потенциальную UDG, которая могла образоваться в результате приливного нагревания или взаимодействия, но пришли к выводу, что это, скорее всего, фоновая UDG, а не часть группы Эридана.

Необходимы дальнейшие исследования UDG, чтобы раскрыть механизмы их формирования и пролить свет на их загадочную природу.

Источник: arXiv (DOI: 10.48550/arxiv.2309.11799)

источник:

- arXiv