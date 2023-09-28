Индийская организация космических исследований (ISRO) готовится к новым космическим миссиям

Председатель Индийской организации космических исследований (ISRO) С. Соманат недавно представил обновленную информацию о предстоящих космических миссиях агентства. Он заявил, что марсоход «Прагьян», входящий в состав лунной миссии «Чандраян-3», выполнил поставленные задачи, и его текущий спящий режим не является поводом для беспокойства. Соманат объяснил, что марсоход может не «проснуться», если его электроника была повреждена из-за экстремально низких температур на Луне.

ISRO сейчас готовится к запуску XPoSat, или спутника рентгеновского поляриметра, который запланирован на ноябрь или декабрь. Эта миссия будет сосредоточена на изучении черных дыр, туманностей и пульсаров. Кроме того, в декабре агентство планирует запустить климатический спутник INSAT-3DS, а в ноябре или декабре — малую ракету-носитель (SSLV) D3. Миссия NASA-ISRO Radar Synthetic Aperture Radar (NISAR) также готовится к запуску в феврале следующего года.

Соманатх также упомянул предстоящий испытательный запуск испытательного корабля D1 миссии Gaganyaan, который запланирован на октябрь.

Эти миссии подчеркивают приверженность ISRO продвижению научных исследований и исследований в космосе. Несмотря на потенциальные неудачи, такие как нынешний статус марсохода «Прагьян», агентство остается непоколебимым в своем стремлении к новым открытиям и технологическим достижениям.

Источник: Статья основана на информации председателя Индийской организации космических исследований (ISRO) С. Соманата во время пресс-конференции в районе Гир Сомнатх, Гуджарат.