Новая парадигма современной жизни в Даполи: деревня Индрадхану

PPROM Developers, уважаемая компания по недвижимости, недавно запустила Indradhanu Village, крупнейший проект поселка бунгало в спокойном городе Даполи, штат Махараштра. Деревня Индрадхану, занимающая просторную территорию площадью 12.5 акров, стремится переосмыслить современную жизнь, органично сочетая городские удобства со спокойствием природы.

Созданная для того, чтобы обеспечить жителям комфортный и роскошный образ жизни в спокойной обстановке, Indradhanu Village предлагает множество элегантно оформленных бунгало с 1, 2 и 3 спальнями. Каждое бунгало продумано до мелочей и имеет просторные комнаты и красивые садовые зоны, обеспечивающие максимальное естественное освещение и вентиляцию.

Деревня Индрадхану, расположенная среди пышной зелени и тщательно ухоженных ландшафтов, представляет собой рай вдали от шума и суеты городской жизни. В поселке есть клуб, бассейн, спортивный зал и специальная детская игровая площадка, что позволяет жителям заниматься развлекательными мероприятиями в своем районе.

Безопасность является главным приоритетом в деревне Индрадхану, где имеется охраняемый закрытый комплекс, обеспечивающий круглосуточную охрану и видеонаблюдение. Кроме того, поселок придерживается принципов Васту, продвигая позитив и гармонию в домах.

Деревня Индрадхану выходит за рамки просто предоставления жилья, предлагая впечатляющий набор удобств, улучшающих жизнь жителей. В поселке есть оздоровительные удобства, такие как беседка и открытый тренажерный зал для отдыха и хорошего самочувствия. Это также обеспечивает безопасность и душевное спокойствие благодаря услугам скорой помощи и хорошо оборудованной аптечке. Для тех, кто ведет активный образ жизни, на территории есть беговая дорожка. Удобство также имеет приоритет: повседневные удобства созданы для удобства жителей.

Ар. Сандип Нареш Джоши, директор и основатель группы компаний PPROM, видит в деревне Индрадхану яркий жизненный опыт. Он подчеркивает пристальное внимание, уделяемое каждой детали дизайна, гарантируя, что жители смогут наслаждаться гармоничным и ярким образом жизни.

Поскольку Даполи продолжает привлекать людей, стремящихся к спокойному образу жизни, деревня Индрадхану становится лучшим выбором для тех, кто хочет назвать этот тихий рай своим домом. Благодаря своим обширным ландшафтам, продуманному дизайну, современным удобствам и заботе о благополучии жителей, деревня Индрадхану устанавливает новый стандарт жилой жизни в Даполи.

источники:

– Разработчики ППРОМ