Воздушно-цинковые батареи: будущее хранения энергии

По мере роста нашей зависимости от аккумуляторов растет и потребность в более качественных и устойчивых решениях. Исследователи из Университета Эдит Коуэн разработали новую воздушно-цинковую батарею, дешевую, безопасную и высокоэффективную. Цинковые батареи были заменены литий-ионными в 1990-х годах, но сейчас они возвращаются из-за своей доступности и преимуществ в безопасности.

По сравнению с литий-ионными батареями, воздушно-цинковые батареи могут хранить больше энергии и менее склонны к перегреву и возгоранию. Доктор Мухаммад Ризван Азхар, инженер-химик ECU, объясняет, что новые воздушно-цинковые батареи являются перезаряжаемыми, в отличие от старых первичных цинковых батарей, которые были одноразовыми. Это новое поколение аккумуляторов может совершить революцию в области хранения энергии.

Австралия имеет хорошие возможности для производства воздушно-цинковых батарей, поскольку страна является крупнейшим в мире производителем как цинка, так и лития. Команда ECU работает над разработкой эффективной воздушно-цинковой батареи, которая может конкурировать по емкости литиевых батарей.

Хотя аккумуляторные батареи более экологичны, они также более сложны из-за дополнительных химических реакций. Тем не менее, воздушно-цинковые батареи обладают преимуществом хранения около 500 ватт-часов на килограмм, что почти в три раза больше, чем у литий-ионных батарей, и в десять раз больше, чем у свинцово-кислотных батарей.

Исследователи ECU улучшили конструкцию батареи, комбинируя различные химические структуры и наслаивая их. Первая структура, известная как ЗИФ-67, представляет собой проводящую решетку, доставляющую электроны кислороду. Внешний слой, изготовленный из кобальта, никеля, железа и кислорода, дополняет первую структуру и позволяет батарее эффективно подавать напряжение 1.48 В, что эквивалентно батареек АА или ААА.

Производители могут объединить несколько аккумуляторных ячеек, чтобы обеспечить более высокое напряжение для питания более крупных устройств. Воздушно-цинковые батареи не заменят литиевые батареи полностью, но они могут помочь снизить глобальный спрос на литий, который является ограниченным ресурсом.

Исследователи ECU теперь призывают к отраслевому сотрудничеству, чтобы расширить производство и сделать Австралию мировым лидером в производстве воздушно-цинковых батарей, снижая зависимость от ограниченных ресурсов и продвигая устойчивые решения для хранения энергии.

Определения:

Цинково-воздушная батарея: тип батареи, в которой цинк используется в качестве анода, а кислород воздуха в качестве катода для выработки электрической энергии.

Литий-ионная батарея: перезаряжаемая батарея, в которой ионы лития перемещаются между катодом и анодом во время зарядки и разрядки.

Свинцово-кислотная батарея: тип перезаряжаемой батареи, в которой для выработки электрической энергии используется химическая реакция между свинцом, диоксидом свинца и серной кислотой.

Источники:

«Воздушно-цинковые батареи могут стать дешевым, безопасным и устойчивым источником энергии будущего в Австралии» – SciTech Daily

«Воздушно-цинковые аккумуляторы: обзор» – mdpi.com