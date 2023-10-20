Астрономы обеспокоены влиянием спутников SpaceX Starlink на радиоастрономию. Обсерватория Square Kilometer Array (SKAO) призвана стать самым мощным радиотелескопом в мире, но растущее число спутниковых группировок ставит под угрозу ее эффективность. Starlink уже имеет на орбите более 4,600 спутников и планирует запустить еще до 42,000 XNUMX. Эти спутники, а также будущие созвездия таких компаний, как Amazon, вызывают световое загрязнение и мешают наземным наблюдениям.

Радиоастрономы, проводившие предварительные испытания с помощью Engineering Development Array 2 (EDA2) в Западной Австралии, получили тревожные результаты. Излучения спутников Starlink были значительно ярче астрономических сигналов, обнаруженных СКАО. Были идентифицированы два типа загрязнения: ожидаемые сигналы между спутниками и землей и непреднамеренные излучения электроники спутников. Эти выбросы мешают обнаружению сигналов космического рассвета, критической эпохи в истории Вселенной.

Хотя SpaceX не нарушает никаких международных соглашений, совпадение сигналов Starlink и астрономических сигналов усложняет изучение космического рассвета. Авторы исследования подчеркивают необходимость диалога между частными компаниями, регулирующими органами и астрономическим сообществом. Астрономия не должна быть маргинализирована действиями частных компаний, и необходимо принять меры, чтобы сбалансировать потребности глобального высокоскоростного доступа в Интернет и сохранение астрономических традиций.

Хотя радиоастрономия будет сталкиваться с растущими трудностями по мере роста спутниковых группировок, крайне важно учитывать их влияние на научные наблюдения. Необходимо принять меры уже сейчас, чтобы гарантировать, что голоса астрономов будут услышаны, и чтобы развитие спутниковых группировок осуществлялось с осторожностью и вниманием к сохранению важных научных исследований.

источники:

– Статья: «Как спутники Starlink компании SpaceX влияют на радиоастрономию»

– arXiv.org: «Влияние спутниковых группировок на SKAO EDA2»