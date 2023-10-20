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Наука

Как спутники Starlink от SpaceX влияют на радиоастрономию

ByГабриэль Бота

Октябрь 20, 2023
Как спутники Starlink от SpaceX влияют на радиоастрономию

Астрономы обеспокоены влиянием спутников SpaceX Starlink на радиоастрономию. Обсерватория Square Kilometer Array (SKAO) призвана стать самым мощным радиотелескопом в мире, но растущее число спутниковых группировок ставит под угрозу ее эффективность. Starlink уже имеет на орбите более 4,600 спутников и планирует запустить еще до 42,000 XNUMX. Эти спутники, а также будущие созвездия таких компаний, как Amazon, вызывают световое загрязнение и мешают наземным наблюдениям.

Радиоастрономы, проводившие предварительные испытания с помощью Engineering Development Array 2 (EDA2) в Западной Австралии, получили тревожные результаты. Излучения спутников Starlink были значительно ярче астрономических сигналов, обнаруженных СКАО. Были идентифицированы два типа загрязнения: ожидаемые сигналы между спутниками и землей и непреднамеренные излучения электроники спутников. Эти выбросы мешают обнаружению сигналов космического рассвета, критической эпохи в истории Вселенной.

Хотя SpaceX не нарушает никаких международных соглашений, совпадение сигналов Starlink и астрономических сигналов усложняет изучение космического рассвета. Авторы исследования подчеркивают необходимость диалога между частными компаниями, регулирующими органами и астрономическим сообществом. Астрономия не должна быть маргинализирована действиями частных компаний, и необходимо принять меры, чтобы сбалансировать потребности глобального высокоскоростного доступа в Интернет и сохранение астрономических традиций.

Хотя радиоастрономия будет сталкиваться с растущими трудностями по мере роста спутниковых группировок, крайне важно учитывать их влияние на научные наблюдения. Необходимо принять меры уже сейчас, чтобы гарантировать, что голоса астрономов будут услышаны, и чтобы развитие спутниковых группировок осуществлялось с осторожностью и вниманием к сохранению важных научных исследований.

источники:
– Статья: «Как спутники Starlink компании SpaceX влияют на радиоастрономию»
– arXiv.org: «Влияние спутниковых группировок на SKAO EDA2»

By Габриэль Бота

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