Nerf Blaster Design стреляет со скоростью 100 стрел в секунду

Краткое описание: Любитель DIY создал полностью автоматический бластер Nerf, который может стрелять 100 дротиками в секунду, превосходя стандартные игрушки Nerf по мощности, точности и скорострельности. В конструкции бластера используются дротики половинной длины, которые летят более эффективно при запуске из мощных бластеров. Дротики загружаются в барабанный магазин с ползунами, которые толкают их в колеса при вращении барабана. Достижение высокой скорострельности было непростой задачей: создатель столкнулся с такими трудностями, как измельченные дротики и вылетающие из магазинов детали. Однако благодаря итеративному проектированию бластер теперь работает плавно: дротики покидают магазин и летят вниз на огромной скорости. Были опубликованы видеоролики, демонстрирующие действие бластера, демонстрирующие быструю последовательность выстрелов дротиков.

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Для энтузиастов Nerf, которым нужны расширенные возможности взрывной обработки, дизайнер DIY, известный как [3DprintedLife], успешно создал полностью автоматический бластер, который выходит за рамки ограничений стандартных игрушек Nerf. Эта инновационная конструкция направлена ​​на достижение выдающейся скорострельности 100 стрел в секунду при сохранении улучшенной силы удара и точности.

Для достижения желаемых характеристик в бластере используются дротики половинной длины, которые, как известно, демонстрируют лучшие летные характеристики при запуске из мощных бластеров. Эти дротики приводятся в движение ремнями, приводимыми в движение мощными двигателями, по принципу механики колесных бластеров. Боеприпасы загружаются в барабанный магазин, оснащенный ползунами, которые эффективно продвигают дротики во вращающиеся колеса.

Однако процесс достижения скорострельности 100 стрел в секунду оказался серьезной проблемой. В процессе сборки дизайнер столкнулся с такими препятствиями, как разорванные дротики и магазины, из которых вылетали детали. Благодаря тщательному повторению и доработке конструкции эти проблемы постепенно были преодолены. В результате получился бластер, который надежно запускает дротики из магазина, направляя их вниз на впечатляющую скорость.

Для тех, кто хочет изучить тонкости конструкции бластера, файлы доступны через OnShape. Кроме того, были опубликованы видеоролики, демонстрирующие скорострельность бластера, что дает зрителям возможность увидеть впечатляющую последовательность выстрелов дротиков.

Ранее уже были представлены новые конструкции и модификации бластеров Nerf, демонстрирующие преданность делу и креативность сообщества энтузиастов Nerf.

источники:

– [3DprintedLife]

– YouTube (ссылки на видео не предоставлены)