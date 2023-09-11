Космические окрестности сверхмассивных черных дыр

Как астроном из Университета Аризоны, одна из моих основных областей исследований — рост сверхмассивных черных дыр. Подобно тому, как наше воспитание формирует нас как личности, окружающая среда, в которой находится сверхмассивная черная дыра, также может влиять на ее рост.

У каждой сверхмассивной черной дыры есть дом, известный как ее родительская галактика, и окрестности, состоящие из локальной группы других галактик. Эти сверхмассивные черные дыры растут, поглощая газ, который уже присутствует в их родительской галактике, иногда становясь в миллиарды раз тяжелее нашего Солнца.

Теоретическая физика предсказывает, что черным дырам потребуются миллиарды лет, чтобы превратиться в квазары — невероятно яркие и мощные объекты, питаемые черными дырами. Однако астрономы обнаружили, что многие квазары сформировались за гораздо более короткий период времени — несколько сотен миллионов лет.

Этот интригующий феномен более быстрого, чем ожидалось, роста черных дыр побудил меня исследовать пространство вокруг этих черных дыр. Мне интересно определить, образуются ли самые массивные квазары в густонаселенных регионах с многочисленными другими галактиками или же они могут вырасти до огромных размеров даже в пустынных областях Вселенной.

Один из аспектов, который я изучаю, — это протокластеры галактик. Протокластеры — это скопления галактик, которые еще не сжались в единый объект. Они содержат сотни галактик и характеризуются сталкивающимися галактиками, растущими черными дырами и огромным количеством газа, который в конечном итоге приведет к появлению новых звезд.

Эти протокластеры растут гораздо быстрее, чем предполагалось первоначально, представляя еще одну космическую загадку, которую предстоит решить астрономам. Мы пытаемся понять связь между быстрой эволюцией квазаров и протокластеров.

Чтобы исследовать протокластеры, астрономам нужны как изображения, так и спектры каждой галактики внутри протокластера. Изображения предоставляют информацию о форме, размере и цвете галактики, а спектры показывают расстояние галактики от Земли на основе определенных длин волн света.

Будущий космический телескоп Джеймса Уэбба значительно расширит наши возможности изучения протокластеров и квазаров. Этот усовершенствованный телескоп позволит нам наблюдать галактики и черные дыры в том виде, в котором они появились миллиарды лет назад, давая возможность заглянуть в их раннюю эволюцию.

Один конкретный инструмент на космическом телескопе Джеймса Уэбба, называемый широкопольным безщелевым спектрографом, произвел революцию в поиске окрестностей галактик. Он может захватывать спектры всех галактик в поле зрения одновременно, что позволяет астрономам составить карту целых космических городов всего за несколько часов.

В нескольких текущих проектах используется космический телескоп Джеймса Уэбба для изучения среды квазаров. Целью этих проектов является наблюдение за квазарами и соседними с ними галактиками в период примерно через 800 миллионов лет после Большого взрыва. Анализируя свет, излучаемый водородом и кислородом, астрономы могут определить трехмерное расположение галактик относительно ярких квазаров.

Команда ASPIRE из Стюардской обсерватории Университета Аризоны возглавляет один из таких проектов. Они уже идентифицировали протокластер вокруг исключительно яркого квазара и подтвердили это спектрами 12 галактик. Другое исследование обнаружило более сотни галактик вблизи самого яркого квазара, известного в ранней Вселенной, причем 24 из них находились вблизи или в пределах окрестностей квазара.

Широкоугольный бесщелевой спектрограф космического телескопа Джеймса Уэбба обещает предоставить нам беспрецедентное представление о среде квазаров, что позволит нам глубже понять космические окрестности, в которых находятся сверхмассивные черные дыры.

Определения:

– Сверхмассивная черная дыра: черная дыра с массой в миллионы или миллиарды раз большей массы Солнца.

– Квазар: очень яркий и мощный объект, питаемый сверхмассивной черной дырой в центре.

– Родительская галактика: галактика, содержащая сверхмассивную черную дыру.

– Протокластер: совокупность галактик до того, как они схлопнутся в единый объект.

– Спектры: распределение длин волн, излучаемых или поглощаемых объектом, предоставляющее важную информацию о свойствах объекта и расстоянии.

– Космический телескоп Джеймса Уэбба: будущий космический телескоп, который будет запущен НАСА и предназначен для изучения ранних галактик и звезд Вселенной.

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