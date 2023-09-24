Сглаживание 3D-напечатанных объектов с помощью детской присыпки и смолы

Линии слоев на 3D-печатном объекте могут быть характерным признаком его производственного процесса. Однако существуют различные методы, которые можно использовать для достижения более гладкой поверхности, например шлифовка, химическое выравнивание или использование наполнителей. Один инновационный метод сочетает в себе детскую присыпку и смолу для создания гладкого покрытия.

В недавнем видео [DaveRig] продемонстрирован этот процесс. Эксперимент начинается с полусферического объекта, имеющего заметные линии слоев. Чтобы сгладить эти линии, [ДэйвРиг] смешивает смолу и детскую присыпку, добиваясь консистенции, похожей на молоко или сливки. Он наносит на объект пять слоев этой смеси, отверждая и шлифуя наждачной бумагой с зернистостью 120 между каждым слоем.

После завершения процесса сглаживания выполняются стандартные шаги постобработки. [DaveRig] протирает объект спиртом, выполняет дополнительную шлифовку и приступает к влажной шлифовке. Наконец, для нанесения прозрачного покрытия используется аэрограф. Конечным результатом является удивительно гладкая поверхность, сравнимая с поверхностью обычного шара для боулинга.

Стоит отметить, что этот метод может подойти не для всех типов 3D-печатных объектов. Следует учитывать такие факторы, как используемый материал и желаемый результат.

Пробовали ли вы этот метод или какие-либо другие методы постобработки? Дайте нам знать об этом в комментариях!

источники:

– [Исходная статья] (Удалить URL)

– [Источник видео] (Удалить URL)