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Классификация и близкое сближение астероида 1998 HH49

ByВики Ставропулу

Октябрь 17, 2023
Классификация и близкое сближение астероида 1998 HH49

Астероиды, которые часто называют парящими в космосе камнями, устроены сложнее, чем можно предположить по их внешнему виду. Эти космические породы можно разделить на три типа в зависимости от их структурного состава. Наиболее распространенным типом является S-тип, состоящий в основном из веществ, богатых углеродом. Силикатные минералы составляют менее распространенные астероиды S-типа, тогда как наименее распространенный тип, M-тип, состоит из металлов.

НАСА недавно запустило миссию по исследованию богатого металлами астероида под названием 16 Психея, стоимость которого оценивается в ошеломляющие 10 квинтиллионов долларов, что превышает стоимость всей экономики планеты. В рамках отдельной разработки НАСА теперь предоставило подробную информацию о другом астероиде, астероиде 1998 HH49, который, как ожидается, сегодня приблизится к Земле на максимальное расстояние.

Астероид 1998 HH49 наблюдался с помощью современных наземных и космических телескопов НАСА. Он находится на траектории, которая приведет его очень близко к Земле, при этом его максимальное сближение, по прогнозам, будет находиться всего в 1.1 миллиона километров. Его скорость при таком подходе составляет впечатляющие 53,233 XNUMX километра в час, что превышает скорость межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Хотя астероид 1998 HH49 классифицируется как околоземный астероид из-за его близости к нашей планете, его столкновение с Землей не ожидается. Он принадлежит к группе околоземных астероидов Аполлона, которая состоит из космических камней, которые пересекают орбиту Земли и имеют большие полуоси, чем сама Земля. Эти астероиды были названы в честь астероида Аполлона 1862 года, открытого Карлом Рейнмутом в 1930-х годах.

НАСА определило астероид 1998 HH49 как потенциально опасный астероид из-за его размера. К этой классификации относятся только небесные объекты размером более 492 футов, находящиеся на расстоянии менее 7.5 миллионов километров от Земли, а астероид 1998 HH49 соответствует обоим критериям. Его размер колеблется от 429 до 1050 футов в ширину.

Этот астероид совершает оборот вокруг Солнца каждые 705 дней, при этом его ближайшее расстояние составляет 115 миллионов километров, а самое дальнее расстояние достигает 348 миллионов километров.

Источники: НАСА.

By Вики Ставропулу

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