Исследование предполагает, что подземная магма является источником углерода во время палеоцен-эоценового термического максимума

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, предполагает, что подземная магма сыграла значительную роль в выбросе углерода во время палеоцен-эоценового термического максимума (PETM), который произошел 56 миллионов лет назад. PETM был периодом интенсивного глобального потепления, которое привело к повышению температуры на 5° C (9° F) и значительным изменениям окружающей среды.

Предыдущие теории относительно источника углерода во время PETM спорили между дестабилизацией метанового льда на морском дне и вулканической активностью в Северной Атлантике. Однако новое исследование, проведенное профессором Кристианом Берндтом из Центра океанических исследований ГЕОМАР имени Гельмгольца, предполагает, что гидротермальные выбросы, вызванные подземной магмой, могли быть ответственны за выбросы метана и CO2 в атмосферу.

Чтобы исследовать эту теорию, исследовательская группа приступила к проекту по бурению и отбору проб гидротермального источника, известного как Модгунн, расположенного у побережья Норвегии. После 17 лет ожидания начала бурения образцы были наконец собраны в 2021 году. Анализ этих образцов предоставил убедительные доказательства гидротермального выброса непосредственно перед началом ПЭТМ.

Исследователи обнаружили в кратере Модганн-Вент два ключевых доказательства, подтверждающих их гипотезу. Во-первых, они наблюдали сдвиг изотопов углерода, всемирно признанного маркера ПЭТМ. Во-вторых, они обнаружили присутствие особого вида планктона, существовавшего только во время ПЭТМ. Однако время образования кратера остается неопределенным, поскольку свидетельства начала ПЭТМ обнаружены в отложениях на высоте 10-15 метров над дном кратера.

Несмотря на продолжающиеся дебаты о времени образования кратера, это исследование предполагает, что гидротермальные выбросы, вызванные подземной магмой, сыграли важную роль в выделении углерода во время ПЭТМ. Дальнейшие исследования и анализ продолжат проливать свет на сложные процессы, которые способствовали этому важному климатическому событию.

источники:

– Берндт К. и др. (2023). Природа Геофизика. [URL-адрес не указан]