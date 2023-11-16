Защита здоровых клеток: многообещающая стратегия лечения острого миелолейкоза

Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) — заболевание, которое сложно лечить, пятилетняя выживаемость которого составляет всего 65–70 процентов. Отсутствие опухолерестриктных антигенов ограничивает эффективность адоптивной иммунотерапии, затрудняя различие между лейкозными и здоровыми клетками. Однако появилась революционная стратегия, которая могла бы решить эту проблему и произвести революцию в лечении ОМЛ.

Исследователи под руководством доктора Пьетро Дженовезе из Программы генной терапии Бостонской детской больницы предложили новый подход, включающий трансплантацию костного мозга. Ключевая идея состоит в том, чтобы сконструировать трансплантированные стволовые клетки так, чтобы они были невидимы для иммунотерапии, тем самым защищая здоровые клетки от токсичности. В качестве мишеней иммунотерапии были выбраны три белка, имеющих решающее значение для выживания клеток лейкемии — FLT3, CD123 и KIT. Соответствующие им гены были модифицированы с использованием методов редактирования баз, в результате чего были внесены небольшие изменения, которые не позволили иммунотерапии идентифицировать стволовые клетки. Важно отметить, что отредактированные гены по-прежнему сохраняли способность производить эритроциты.

На гуманизированной мышиной модели ОМЛ ученые продемонстрировали, что их стратегия позволяет терапии CAR Т-клетками эффективно уничтожать клетки лейкемии, не нанося вреда здоровым стволовым клеткам крови. Эти данные демонстрируют многообещающую эффективность и безопасность этого нового подхода к лечению.

Но как эта стратегия будет работать на практике? Перед трансплантацией костного мозга будет проведено базовое редактирование стволовых клеток донорской крови. После приживления трансплантата в костный мозг пациента будет проводиться иммунотерапия, направленная на уничтожение лейкозных клеток.

Этот инновационный подход дает надежду на борьбу с ОМЛ, которая срочно нуждается в новых вариантах лечения как для детей, так и для взрослых. Защищая здоровые клетки и сохраняя их функциональность, эта стратегия открывает новый взгляд на клеточную терапию как потенциальное решение для пациентов с ОМЛ.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Что такое ПОД?

ОМЛ означает острый миелоидный лейкоз, тип рака, поражающий кровь и костный мозг. Он характеризуется быстрой пролиферацией аномальных лейкоцитов.

Вопрос: Что такое иммунотерапия?

Иммунотерапия — это метод лечения рака, который стимулирует иммунную систему организма распознавать и уничтожать раковые клетки.

Вопрос: Что такое CAR Т-клетки?

CAR Т-клетки представляют собой тип иммунных клеток, которые были генетически сконструированы для экспрессии химерных антигенных рецепторов (CAR). Эти рецепторы позволяют Т-клеткам более эффективно распознавать раковые клетки и атаковать их.