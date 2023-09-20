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Обнаружение спутников Starlink в ночном небе

ByГабриэль Бота

сентябрь 20, 2023
Обнаружение спутников Starlink в ночном небе

Если вы посмотрите на ночное небо ясным вечером, у вас может быть шанс обнаружить спутники Starlink. Starlink — это спутниковая сеть, управляемая SpaceX, целью которой является предоставление недорогого Интернета в отдаленные и сельские районы по всему миру.

Вопреки распространенному мнению, свет, который мы видим от этих спутников, на самом деле исходит не от самих спутников. Вместо этого мы видим спутники, отражающие солнечный свет, благодаря чему они кажутся яркими и видимыми невооруженным глазом.

Если вы хотите увидеть эти спутники, вечер вторника может стать вашей возможностью. По данным сайта Starlink, существует вероятность яркого прохождения Starlink-105 около 8:45 вторника. Однако важно отметить, что несколько факторов, таких как погодные условия и расположение спутников, могут повлиять на видимость этих перевалов.

Если вы хотите увеличить свои шансы обнаружить спутники, рекомендуется найти место вдали от ярких источников света, например уличных фонарей или зданий, и направить взгляд на северо-западное небо.

Хотя наблюдение за этими спутниками может быть захватывающим занятием, важно уважать ночное небо и максимально минимизировать световое загрязнение. Потратить время на то, чтобы оценить чудо человеческих инноваций и нашу способность соединять даже самые отдаленные уголки мира, может быть поистине унизительным опытом.

источники:

— сайт Старлинк

– СпейсИкс

By Габриэль Бота

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