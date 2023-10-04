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Наука

Флуоресценция у млекопитающих: встречается чаще, чем считалось ранее

ByМамфо Брешиа

Октябрь 4, 2023
Флуоресценция у млекопитающих: встречается чаще, чем считалось ранее

Новые исследования показывают, что свойство флуоресценции гораздо более распространено у млекопитающих, чем считалось ранее. Недавние исследования описали это светящееся качество у австралийских сумчатых, таких как утконосы, вомбаты, тасманские дьяволы и ехидны. Однако, изучив 125 различных видов млекопитающих, исследователи обнаружили, что все они обладают той или иной формой флуоресценции. У более 86% этих видов мех светился под ультрафиолетом.

Исследователи проанализировали различных млекопитающих, представляющих все 27 ныне живущих отрядов млекопитающих и половину всех ныне живущих семейств млекопитающих. Они обнаружили, что флуоресценция наиболее распространена и интенсивна среди ночных видов, но также присутствует и у дневных животных, включая горную зебру и белого медведя. Это открытие бросает вызов предыдущим предположениям о флуоресценции млекопитающих, поскольку ученые не знали, что у многих млекопитающих светящаяся кожа или мех.

Эта флуоресценция возникает потому, что белки шерсти или кожи этих животных поглощают УФ-излучение и излучают его в виде видимого света. Поэтому под воздействием ультрафиолета млекопитающие с этим свойством светятся, часто оттенками синего, зеленого или даже красного. Помимо меха и кожи, млекопитающие, включая человека, также имеют флуоресцентные зубы и ногти.

Чтобы исключить любые артефакты процесса консервации, исследователи проанализировали комбинацию консервированных и замороженных образцов животных. Исследование предполагает, что методы консервации могут влиять на интенсивность флуоресценции, наблюдаемую в некоторых образцах. Интересно, что самая яркая флуоресценция была обнаружена у замороженных экземпляров утконоса, тогда как консервация снизила интенсивность у других животных, таких как коала, тасманский дьявол и ехидна.

Хотя цель флуоресценции у млекопитающих до сих пор неизвестна, исследователи полагают, что она может быть средством усиления зрительной передачи сигналов, особенно у ночных видов. У некоторых хищных млекопитающих на спине могут быть светящиеся пятна или полосы, помогающие распознавать виды. Однако флуоресценция может не играть функциональную роль у всех видов. Например, некоторые летающие млекопитающие, такие как летучие мыши, которые используют эхолокацию, могут не полагаться на флуоресценцию для навигации и определения местоположения добычи.

Результаты исследования особенно интригуют, поскольку подчеркивают распространенность флуоресценции у млекопитающих. Будущие исследования могут пролить больше света на точную цель этого удивительного явления и его последствия для различных видов.

источники:
– Название исходной статьи: «Флуоресцирующие сумчатые: непрозрачность, а не прозрачность, у млекопитающих Австралии».
- Журнал: Королевское общество открытой науки.

By Мамфо Брешиа

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