Риски загрязнения нанопластиками и металлами в пресноводных экосистемах, выявленные международным исследованием

Международное исследование, проведенное исследователями из Университета Коимбры, выявило потенциальные риски, связанные с загрязнением нанопластиков и металлов в пресноводных экосистемах. В исследовании, опубликованном в журнале Environmental Pollution, изучалось влияние совместного загрязнения на водные грибы и подчеркивалось облегчение адсорбции металлов благодаря функционализации нанопластиков.

Исследователи с факультета науки и технологий Университета Коимбры сотрудничали с Техническим университетом Харкорта Батлера в Индии и Университетом Конкук в Южной Корее для проведения исследования. Первый автор, Джулиана Баррос, аспирантка биологических наук, подчеркнула растущий интерес к изучению совокупного воздействия загрязнителей на организмы. Нанопластики, представляющие собой фрагменты пластика размером менее 1,000 нанометров, становятся все более распространенными в таких отраслях, как фармацевтика, косметика и чистящие средства.

Пресные воды были признаны особенно уязвимыми к загрязнениям из-за их функции в качестве связующего звена между наземными и водными экосистемами. Присутствие металлов в пресноводных системах, главным образом, в результате горнодобывающей деятельности, еще больше усугубляет проблему. Разложение органического вещества в небольших водотоках имеет решающее значение для переноса энергии и питательных веществ в пищевой цепи, и водные гифомицеты, тип грибов, играют важную роль в этом процессе. Эти грибы улучшают вкусовые качества и питательную ценность органических веществ, потребляемых беспозвоночными.

Лабораторные испытания проводились с использованием реалистичных концентраций нанопластиков, в частности обычного полистирола и карбоксилатов в сочетании с медью. Исследование показало, что совместное воздействие нанопластиков и меди привело к окислительному стрессу и разрыву мембраны у водного гифомицета Articulospora тетракладия. Кроме того, функционализированные нанопластики в сочетании с медью привели к усилению клеточной реакции и подавлению роста грибка.

Это исследование подчеркивает необходимость дальнейшего изучения воздействия нанопластиков и загрязнения металлами на пресноводные экосистемы и подчеркивает потенциальные угрозы, которые они представляют для их нормального функционирования.

источники:

– Пресс-релиз Университета Коимбры (UC) через информационное агентство Lusa

- Журнал загрязнения окружающей среды