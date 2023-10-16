Вновь открыта древняя тектоническая плита: Понтийская плита

Ученые сделали захватывающее открытие, когда недавно нашли давно потерянную Понтийскую плиту, тектоническую плиту, исчезнувшую примерно 20 миллионов лет назад. Эта плита, составлявшая примерно четверть размера Тихого океана, когда-то существовала под Понтийским океаном, древним водоемом. Повторное открытие Понтийской плиты было случайным и выяснилось во время изучения горных пород Борнео.

Первоначально исследователи изучали Тихоокеанскую плиту, когда наткнулись на фрагменты горных пород, магнитные свойства которых не соответствовали известным плитам. С помощью компьютерного моделирования было установлено, что эти фрагменты горных пород принадлежали ранее неизвестной тектонической плите, называемой Понтийской плитой. Эта плита возникла по меньшей мере 160 миллионов лет назад, а могла образоваться даже раньше.

Со временем Понтийская плита исчезла, погрузившись под австралийскую и китайскую плиты. Это открытие не только дает представление о геологической истории Земли, но и расширяет наше понимание сложного движения тектонических плит.

Благодаря случайному открытию Понтийской плиты учёные получили ценные знания о древней тектонической активности мира. Полученные результаты способствуют постоянным усилиям по пониманию тонкостей геологических процессов Земли и дальнейшему пониманию динамической природы планеты.

источники:

– Живая наука