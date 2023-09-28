Картирование биохимии коралловых рифов с помощью нового метода

Исследователи из Гавайского университета разработали инновационную методику создания подробных карт биохимии кораллов, позволяющую получить представление о распределении соединений, необходимых для здоровья рифов. Взяв образцы отдельных коралловых полипов и проанализировав их биохимический состав, исследователи смогли сопоставить эти соединения с их соответствующими местоположениями в коралловой колонии. Исследование, опубликованное в журнале Communications Biology, является важным шагом в понимании кораллового холобионта, который имеет решающее значение для восстановления рифов и управления ими.

Коралловые рифы, несмотря на то, что они занимают небольшую часть океана, представляют собой разнообразные и продуктивные экосистемы, которые поддерживают многочисленные виды и обеспечивают защиту прибрежных сообществ. Биохимические вещества кораллов, такие как аминокислоты и соединения, влияющие на развитие и рост, играют жизненно важную роль в определении устойчивости кораллов к стрессовым факторам, таким как повышение температуры океана и подкисление.

Новая методика отбора проб, разработанная исследовательской группой, позволяет проводить менее инвазивный и разрушительный отбор проб по сравнению с предыдущими методами. Это означает, что можно брать больше образцов и повторять их чаще с минимальным вредом для кораллов. Используя сложный химический анализ, исследователи смогли идентифицировать конкретные биохимические вещества, присутствующие в каждом отдельном полипе, и создать карты биохимического распределения в различных масштабах: от отдельных полипов до целых рифов.

Результаты выявили сильные биохимические признаки, позволяющие идентифицировать полипы из одной колонии, а также вариации вдоль ветвей, связанные с расположением полипа на ветке. Удивительно, но исследователи также обнаружили, что биохимические соединения в полипах в основном происходят из самого коралла, а не из симбиотических водорослей.

Этот новый подход дает ценную информацию о том, как кораллы структурируют свои биохимические вещества на разных уровнях. Он будет помогать в разработке, анализе и интерпретации исследований, посвященных биохимии коралловых рифов. Исследователи планируют использовать этот метод в будущих исследованиях для картирования временного и пространственного распределения коралловых биомолекул, открывая новые возможности для понимания экосистем коралловых рифов, не нанося при этом серьезного ущерба колониям.

Источник: Гавайский университет в Маноа (Phys.org).