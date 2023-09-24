Бразильские учёные разработали высокотехнологичную дроновую систему для измерения содержания загрязняющих веществ в воздухе

Ученые и инженеры из Федерального университета Уберландии и Федерального университета Гояса в Бразилии успешно разработали усовершенствованную систему дронов, способную точно измерять уровень загрязняющих веществ в воздухе. Эта революционная технология направлена ​​на смягчение вредного воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду.

Система дронов, напечатанная на 3D-принтере, способна отслеживать и измерять загрязняющие вещества в воздухе и передавать собранные данные в приложение для смартфона через соединение Bluetooth. Первоначально система фокусируется на обнаружении сероводорода, вредного загрязняющего вещества, путем использования химической реакции, которая вызывает свечение яркого красителя, обеспечивая визуальный индикатор.

Что отличает эту дроновую систему, так это ее доступность. Создание всей системы стоит около 50 долларов, что делает ее доступной для широкого использования. Цель состоит в том, чтобы эта технология работала вместе с существующими технологиями мониторинга загрязнения, в первую очередь на основе сбора данных с уровня земли.

Используя дроны для мониторинга загрязняющих веществ, ученые могут собирать данные в режиме реального времени в областях, к которым обычно трудно получить доступ. Эта технология может произвести революцию в мониторинге окружающей среды и способствовать лучшему пониманию воздействия загрязняющих веществ на качество воздуха.

В настоящее время ведутся дальнейшие исследования по расширению возможностей этой беспилотной системы для измерения дополнительных загрязнителей воздуха. Бразильские исследователи надеются, что их изобретение будет способствовать аналогичным достижениям в мониторинге загрязнения во всем мире, что в конечном итоге приведет к более целенаправленным подходам к борьбе с загрязнением воздуха.

В заключение отметим, что разработка этой высокотехнологичной беспилотной системы знаменует собой значительный прогресс в области мониторинга окружающей среды. Его доступность и способность точно измерять переносимые по воздуху загрязнители демонстрируют потенциал для будущих улучшений в области контроля загрязнения и охраны окружающей среды.

источники:

– Федеральный университет Уберландии и Федеральный университет Гояса, Бразилия

- Аналитическая химия