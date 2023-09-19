Космические самолеты Polaris завершили успешные испытательные полеты прототипа MIRA-Light

Немецкая аэрокосмическая компания Polaris Spaceplanes недавно завершила кампанию из 15 летных испытаний своего прототипа корабля MIRA-Light. Целью полетов в течение трех дней с 22 августа по 8 сентября была демонстрация аэродинамики и систем управления полетом мини-космоплана. Прототип длиной всего 8.2 фута (2.5 метра) использовал для движения четыре электрических вентилятора.

Во время 10 из 15 полетов MIRA-Light был оснащен моделируемым аэродинамическим двигателем для оценки его влияния на летно-технические характеристики корабля. В ходе испытательной кампании прототип налетал около 40 минут, что стало важной вехой для космических самолетов Polaris.

В дальнейшем данные, собранные в ходе полетов MIRA-Light, будут использоваться для разработки более масштабного транспортного средства MIRA. Следующая итерация будет иметь длину почти 14 футов (4.25 метра) и будет оснащена настоящим линейным аэродинамическим двигателем, позволяющим тестировать интегрированные летные системы.

Прототипы MIRA и MIRA-Light служат предшественниками окончательной демонстрационной модели NOVA от Polaris Spaceplanes. После успешных испытаний автомобиля MIRA Polaris планирует увеличить длину конструкции до 22 футов (6.7 метра) для модели NOVA. NOVA будет использовать четыре реактивных двигателя, работающих на керосине, в дополнение к своему функциональному аэродинамическому двигателю, что позволит осуществлять полноценные полеты с ракетным двигателем на сверхзвуковых скоростях в верхних слоях атмосферы Земли.

Если предстоящие демонстрационные миссии MIRA пройдут успешно, Polaris Spaceplanes планирует начать полеты модели NOVA в 2024 году. Эти прототипы являются частью более широкого плана компании по разработке многоцелевого гиперзвукового транспортного средства под названием AURORA. Предполагаемая AURORA предназначена для транспортировки полезной нагрузки до 22,000 10,000 фунтов (2,200 1,000 кг) на суборбитальные скорости или до XNUMX XNUMX фунтов (XNUMX XNUMX кг) на любую наклонную орбиту.

Компания Polaris Spaceplanes нацелилась на запуск корабля AURORA где-то между 2026 и 2027 годами, продемонстрировав свою приверженность развитию аэрокосмических технологий и раздвигая границы освоения космоса.

источники:

– Европейский космический полет

- Веб-сайт Polaris Spaceplanes