Открытие галактик с полярными кольцами проливает свет на галактические структуры

Галактики бывают разных форм, и наше понимание их развивается по мере того, как мы расширяем наши наблюдения за пределы визуального спектра. Галактики с полярными кольцами (ГПГ) — это уникальный тип галактик, характеризующийся внешним кольцом из газа и звезд, наклоненным перпендикулярно галактической плоскости. Эти кольца, часто состоящие в основном из диффузного газообразного водорода, обычно видны только в радиодиапазоне.

Хотя галактики с полярными кольцами были впервые обнаружены в 1978 году, процесс формирования этих галактических структур остается загадкой. Одна теория предполагает, что кольца являются результатом галактических столкновений, когда газообразный водород из сталкивающихся галактик выбрасывается в полярном направлении. Следовательно, считалось, что галактики с полярными кольцами встречаются редко. Однако недавнее исследование галактик, проведенное в рамках проекта WALLABY, показывает, что PRG могут быть более распространены, чем считалось ранее.

Проект WALLABY, который расшифровывается как Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind Survey, направлен на создание карты нейтрального водорода с высоким разрешением в небе Южного полушария. Составляя карту межгалактического газа и водорода, окружающего галактики, исследование дает ценную информацию о структурах этих космических объектов. На начальном этапе обзора было нанесено на карту около 600 галактик и идентифицированы две галактики с полярными кольцами.

На основе этих результатов предполагается, что от 1% до 3% галактик, исследованных в WALLABY, будут иметь структуры полярных колец. По завершении обзора, возможно, будут обнаружены сотни галактик с полярными кольцами, что значительно расширит наши знания об этих загадочных галактических образованиях. Более того, обилие данных, собранных в рамках этого проекта, предложит астрономам более глубокое понимание того, как формируются и развиваются эти своеобразные галактики. Это также может дать ценную информацию о взаимодействии темной материи и галактик.

В целом, открытие галактик с полярными кольцами и продолжающийся проект WALLABY открывают многообещающие возможности для исследования скрытых структур внутри галактик и разгадки тайн Вселенной.

Определения:

– Галактики с полярными кольцами (ГГП): Спиральные или эллиптические галактики с внешним кольцом из газа и звезд, наклоненным примерно перпендикулярно галактической плоскости.

– WALLABY: Широкоугольное слепое обследование всего неба ASKAP L-диапазона, проект, направленный на создание карты нейтрального водорода с высоким разрешением в небе Южного полушария.

источники:

– Дег Н. и др. «Пилотное исследование WALLABY: потенциальные галактики с полярными кольцами NGC 4632 и NGC 6156». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества 525.3 (2023 г.): 4663-4684.