Пакистан сотрудничает с Европейским космическим агентством для запуска спутниковой группировки в 2027 году

Пакистан недавно подписал соглашение с Европейским космическим агентством (ЕКА) о создании собственной группировки спутников к 2027 году. Эта знаковая сделка позволит Пакистану расширить свои возможности в мониторинге землепользования, сельского хозяйства, инфраструктуры и чрезвычайных ситуаций. Спутниковая группировка будет состоять из как минимум четырех спутников – трех оптоэлектронных и одного радиолокационного – работающих в тандеме для сбора ценных данных.

Стоимость проекта, оцениваемая в 85 миллионов евро (378 миллионов злотых), будет профинансирована Пакистаном, а ЕКА расширит свой опыт в проектировании, строительстве, запуске и вводе в эксплуатацию спутников. Эти совместные усилия не только укрепят космическую программу Пакистана, но и укрепят его позиции в области наблюдения Земли.

«В настоящее время у Пакистана нет собственных спутников, а спрос на данные высокого разрешения очень высок», — подчеркнул Вальдемар Буда, министр развития страны. Доступность этих данных принесет огромные преимущества при оценке последствий изменения климата, загрязнения окружающей среды и рисков безопасности. Более того, это может помочь в определении соответствующего уровня поддержки фермеров и бизнеса.

Директор ЕКА Йозеф Ашбахер объявил о партнерстве на прошлой неделе и сообщил, что группировка спутников будет называться «Камилла». Симонетта Чели, директор программ ЕКА по наблюдению Земли, подчеркнула значение этого сотрудничества в расширении роли и конкурентоспособности Польши на рынке наблюдения Земли.

Это соглашение последовало за увеличением взносов Польши в ЕКА в начале этого года, составившим 295 миллионов евро на 2023-2025 годы. Эта финансовая поддержка позволяет польским компаниям участвовать в различных программах по развитию технологий, продуктов и услуг спутниковой связи, навигации и наблюдения за Землей.

Кроме того, Польша недавно выдвинула своего кандидата Славоша Узнаньского для участия в миссии ЕКА на Международную космическую станцию ​​(МКС). Этой номинацией Польша открывает путь для своего второго космонавта, отправившегося в космос.

Подписание этого соглашения знаменует собой поворотный момент для усилий Пакистана по освоению космоса. Запустив собственную группировку спутников, Пакистан внесет значительный вклад в научные исследования, национальное развитие и продвижение своей космической программы.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Какова цель пакистанской спутниковой группировки?

Ответ: Группировка спутников предоставит ценные данные для мониторинга землепользования, сельского хозяйства, инфраструктуры и чрезвычайных ситуаций.

Вопрос: Когда Пакистан запустит свою первую группировку спутников?

Ответ: Пакистан намерен запустить свою группировку спутников к 2027 году.

Вопрос: Из скольких спутников будет состоять группировка?

Ответ: Группировка будет состоять как минимум из четырех спутников – трех оптоэлектронных и одного радиолокационного – работающих вместе как система.

Вопрос: Кто будет финансировать проект?

Ответ: Пакистан профинансирует ожидаемые затраты на проект в размере 85 миллионов евро (378 миллионов злотых).

Вопрос: Какова роль Европейского космического агентства в этом партнерстве?

Ответ: ЕКА окажет помощь Пакистану в проектировании, строительстве, запуске и вводе в эксплуатацию спутников.

Вопрос: Какой еще вклад Польша внесла в ЕКА?

Ответ: Польша увеличила свой вклад в ЕКА на 295 миллионов евро на 2023-2025 годы, что позволило польским компаниям участвовать в различных космических программах.

Вопрос: Кто является кандидатом Польши на участие в миссии ЕКА на Международную космическую станцию?

Ответ: Польша выдвинула своим кандидатом на миссию инженера Славоша Узнаньского.