Открытие заново радости игры для улучшения физической активности

Лишь небольшой процент людей в западном мире ежедневно получает достаточную физическую активность. В то время как многие обращаются к фитнес-трекерам, дисциплинам или домашним тренажерам в качестве потенциальных решений, Дэррил Эдвардс предполагает, что есть лучший вариант: заново открыть для себя удовольствие от игры.

Дэррил, основатель Primal Play Method, присоединился к подкасту, чтобы обсудить эпидемию малоподвижного образа жизни, от которой страдают как взрослые, так и дети. Он утверждает, что полагаться только на технологии и силу воли не решить проблему. Вместо этого он выступает за использование внутренней мотивации, возникающей в результате участия в игре.

В ходе подкаста Дэррил предлагает практические советы о том, как вернуть игру в нашу жизнь. Одна из идей — составить историю игры, которая включала бы в себя вспоминание и празднование радостных моментов игры из нашего прошлого. Он также предлагает использовать «примитивные движения», имитирующие движения животных и детей, а также преодолеть страх выглядеть при этом глупо.

Преимущества включения большего количества движения в нашу жизнь выходят за рамки физического здоровья. Дэррил объясняет, что изучение наших возможностей и окружающей среды посредством игры может принести нам радость и чувство удовлетворения. Даже повседневные действия можно сделать более игривыми, что облегчит включение движения в нашу занятую взрослую жизнь.

Отдавая приоритет игре, люди могут найти более устойчивый и приятный способ повысить уровень своей физической активности. Вместо того, чтобы полагаться на внешнюю мотивацию или заставлять себя заниматься спортом, они могут использовать врожденную радость, которую приносит игра. Открытие заново удовольствия от игры может стать мощным инструментом в борьбе с малоподвижным образом жизни, преобладающим в современном обществе.

Определения:

1. Сидячий образ жизни: образ жизни, характеризующийся минимальной физической активностью и длительным периодом сидения или лежания.

2. Метод Primal Play: фитнес-подход, в котором особое внимание уделяется естественным движениям и игре для повышения уровня физической активности.

источники:

– Бретт и Кейт Маккей. «Вновь открыть радость игры для улучшения физической активности». Искусство мужественности. [источник]