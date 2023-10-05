Модифицированная теория гравитации предполагает, что девятая планета может не существовать

Исследователи Харш Матур и Кэтрин Браун предположили, что орбитальные аномалии, наблюдаемые во внешней Солнечной системе, которые спровоцировали поиск девятой планеты, вместо этого могут быть объяснены модифицированным законом гравитации. Модифицированная теория, известная как Модифицированная ньютоновская динамика (МОНД), предполагает, что закон гравитации Ньютона действителен до определенной точки, после которой начинает действовать другое гравитационное поведение.

МОНД успешно объяснил наблюдения в галактических масштабах и рассматривается некоторыми учеными как альтернатива темной материи. Однако Матур и Браун захотели изучить ее влияние на внешнюю часть Солнечной системы после того, как в 2016 году астрономы объявили о возможности существования девятой планеты.

Когда исследователи сопоставили орбиты объектов из набора данных потенциальной девятой планеты с гравитационным полем галактики Млечный Путь, они обнаружили поразительное совпадение. По данным MOND, в течение миллионов лет некоторые объекты во внешней Солнечной системе будут выровнены с гравитационным полем галактики.

Хотя текущий набор данных невелик и нельзя исключать другие возможности, исследование подчеркивает потенциал внешней Солнечной системы в качестве лаборатории для проверки гравитации и изучения фундаментальных проблем физики.

В целом, это исследование ставит под сомнение существование девятой планеты во внешней Солнечной системе и предполагает, что наблюдаемые орбитальные аномалии можно объяснить модифицированной теорией гравитации.

Источник: Университет Кейс Вестерн Резерв.

Определения:

– Модифицированная ньютоновская динамика (МОНД): модифицированная теория гравитации, предлагающая закон гравитации Ньютона, действительна до точки, после которой начинает действовать другое гравитационное поведение.

– Темная материя: гипотетическая форма материи, которая будет иметь гравитационные эффекты, но не будет излучать свет.

– Млечный Путь: галактика, в которой находится наша Солнечная система.

(Источник: Кэтрин Браун и др., «Модифицированная ньютоновская динамика как альтернатива гипотезе девятой планеты», «Астрономический журнал» (2023))