Новая информация об астероиде Бенну, полученная с помощью образца OSIRIS-REx

Ученые были удивлены, обнаружив обилие темного мелкозернистого материала, когда открыли канистру с образцом, собранным с околоземного астероида Бенну. Неожиданный мусор на внутренней стороне крышки и основания контейнера дает исследователям возможность получить ключевую информацию об астероиде еще до того, как будет проанализирован первичный образец.

Сбор образцов ознаменовал успешное завершение семилетней миссии НАСА OSIRIS-REx, которая пролетела 7 миллионов миль до Бенну, приземлилась на астероиде, а затем вернулась на Землю, чтобы доставить образец. Капсула для возврата образцов была доставлена ​​в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне для тщательного анализа в специальной чистой комнате.

Астероиды являются остатками первых дней существования Солнечной системы, и их изучение может предоставить ценную информацию о формировании и эволюции планет. Кроме того, понимание состава и орбит околоземных астероидов имеет решающее значение для разработки стратегий предотвращения потенциальных столкновений с нашей планетой.

В процессе сбора проб головка механизма сбора проб Touch-and-Go космического корабля потревожила поверхность Бенну и собрала значительное количество материала. Это привело к тому, что частицы улетели в космос еще до того, как голова была помещена в контейнер. Ученые надеются провести быстрый анализ материала, обнаруженного на крышке и основании канистры, прежде чем погрузиться в основную часть образца.

Изучая состав образца Бенну, ученые стремятся получить представление о первых днях существования нашей Солнечной системы и потенциально разработать методы отклонения потенциально опасных астероидов. Неожиданные обломки на контейнере предоставляют исследователям неожиданный бонус, позволяя взглянуть на состав астероида до того, как будет проведен основной анализ пробы.

источники:

– Миссия НАСА OSIRIS-REx: [источник]

– Статья CNN: [источник]