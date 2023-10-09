Геолог обнаружил огромную затерянную тектоническую плиту

Геолог Сюзанна ван де Лагемаат из Утрехтского университета реконструировала ранее неизвестную тектоническую плиту, которая когда-то была в четверть размера Тихого океана. Существование этой плиты, получившей название Понт, было предсказано ее коллегами более десяти лет назад на основе фрагментов старых тектонических плит, найденных глубоко в мантии Земли. Путем полевых исследований и детального изучения горных поясов в различных местах, включая Японию, Борнео, Филиппины, Новую Гвинею и Новую Зеландию, Ван де Лагемаат реконструировал утраченную плиту.

Одним из удивительных открытий было то, что остатки Понта были найдены на севере Борнео, что подтвердило его существование. Исследования Ван де Лагемаата также показали, что Понт был частью единой целостной тектонической системы плит, которая простиралась от южной Японии до Новой Зеландии на протяжении как минимум 150 миллионов лет. Это открытие имеет важное значение в области тектоники плит.

Понимание движений тектонических плит имеет решающее значение для понимания геологической истории Земли, включая изменения в палеогеографии, климате и распределении редких металлов. Однако крупные океанические плиты прошлого исчезли в мантии Земли в результате субдукции, оставив после себя лишь фрагменты горных пород в горных поясах.

Исследования Ван де Лагемаата включали реконструкцию движения современных плит в западной части Тихого океана. Геологические данные и магнитные лабораторные исследования камней, найденных на севере Борнео, показали, что они были остатками Понтийской плиты.

Существование Понта было подтверждено геологическими аномалиями, выявленными сейсмографами. Когда землетрясения посылают волны через недра Земли, нарушения сигналов могут указывать на наличие аномалий в мантии, таких как фрагменты тектонических плит.

Открытие Понта и его реконструкция дают новое представление об истории и динамике тектонических плит Земли.

источники:

- Исследования Гондваны

– Утрехтский университет