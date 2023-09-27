Микропластик, переносимый по воздуху: влияние на здоровье и климат

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Университета Васэда в Японии, пролило свет на важную проблему переносимого по воздуху микропластика (AMP) и его влияние на образование облаков и глобальное потепление. Микропластик — это пластиковые частицы размером менее 5 мм, которые часто встречаются в промышленных отходах или возникают в результате разрушения более крупных пластиковых предметов.

Эти крошечные пластиковые частицы были обнаружены в различных органах как людей, так и животных, включая легкие, сердце, кровь, плаценту и фекалии. По оценкам, около десяти миллионов тонн микропластика попадают в океан, откуда они затем могут быть выброшены в атмосферу через океанские брызги. Это означает, что микропластик, вероятно, стал компонентом облаков, что приводит к загрязнению воды и продуктов питания, которые мы потребляем, посредством «пластиковых дождей».

В то время как предыдущие исследования в основном были сосредоточены на влиянии микропластика на водные экосистемы, мало исследований было проведено на предмет его воздействия в качестве частиц в воздухе и их вклада в образование облаков и изменение климата.

Исследователи под руководством профессора Хироши Окочи собрали образцы облачной воды на разных высотах в Японии, включая вершину горы Фудзи, чтобы отслеживать наличие микропластика в атмосфере. Используя передовые методы визуализации, они подтвердили наличие микропластика в образцах и исследовали их физические и химические свойства.

Исследование выявило девять различных типов полимеров и один тип каучука в переносимом по воздуху микропластике. Примечательно, что большая часть обнаруженного полипропилена имела признаки разложения, такие как карбонильные (C=O) и гидроксильные (OH) группы. Эти результаты показывают, что микропластик играет важную роль в быстром формировании облаков, потенциально влияя на общий климат.

Накопление микропластика в воздухе, особенно в полярных регионах, может нарушить экологический баланс и привести к утрате биоразнообразия. Кроме того, разложение этих частиц в верхних слоях атмосферы приводит к выбросу парниковых газов, что способствует глобальному потеплению.

Решение проблемы микропластика, переносимого по воздуху, имеет решающее значение для смягчения потенциального необратимого ущерба окружающей среде и связанных с этим рисков для здоровья человека и климата планеты.

источник:

«Переносимый по воздуху гидрофильный микропластик в облачной воде на больших высотах и ​​их роль в формировании облаков», Изе Ван, Хироши Окочи, Юто Тани, Хироши Хаями, Юкия Минами, Наоя Кацуми, Масаки Такеучи, Ацуюки Соримачи, Юсуке Фуджи, Мизуо Кадзино, Кодзи Адачи , Ясухиро Исихара, Йоко Ивамото и Ясухиро Ниида, «Письма по химии окружающей среды».