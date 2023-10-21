Деревья могут общаться и предупреждать друг друга об опасности, показало исследование

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показывает, как деревья на Земле могут общаться и предупреждать друг друга об опасности. Исследователи обнаружили, что поврежденные растения выделяют химические соединения, которые могут проникать в ткани здорового растения, вызывая защитные реакции внутри его клеток. Это открытие может иметь важное значение для защиты растений от атак насекомых или засухи.

Концепция «говорящих» деревьев была впервые исследована в 1980-х годах, когда ученые заметили, что деревья производят химические вещества, отпугивающие насекомых, когда на них нападают. Интересно, что здоровые деревья того же вида, расположенные поблизости, также демонстрировали такую ​​же химическую защиту, даже без корневых связей с поврежденными деревьями. Это позволило предположить, что деревья общаются друг с другом через воздух — явление, известное как «подслушивание растений».

За последние четыре десятилетия было замечено более 30 видов растений, участвующих в межклеточной коммуникации посредством выделения летучих органических соединений. Однако до сих пор было неясно, какие соединения важны и как они воспринимаются растениями.

Недавнее исследование пролило свет на эти вопросы: вручную измельчив листья и поместив гусениц на растения горчицы арабидопсиса или томата. Это вызвало выброс различных летучих веществ из зеленых листьев, которые затем попали на здоровые растения. Команда генетически модифицировала здоровые растения так, чтобы ионы кальция флуоресцировали при активации внутри отдельных клеток, что позволило им отслеживать реакцию растений.

Исследователи обнаружили, что только два конкретных летучих вещества зеленых листьев, по-видимому, увеличивают количество ионов кальция в клетках здоровых растений. Передача сигналов кальция в растениях играет роль в активации защитных реакций, таких как закрытие листьев или переваривание насекомых. Команда также обнаружила, что соединения всасываются через устьица, которые позволяют растениям обмениваться газами во время фотосинтеза, что указывает на то, что они проникают во внутренние ткани растения.

Ученые полагают, что благодаря этому новому пониманию можно будет иммунизировать растения против угроз и стрессоров, подвергая их воздействию связанных с ними соединений. Это может снизить потребность в пестицидах в сельском хозяйстве и сделать растения более устойчивыми к засухе.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, почему только определенные соединения запускают передачу сигналов кальция, и идентифицировать рецепторы в растениях, которые взаимодействуют с этими соединениями.

В целом, это исследование дает существенное представление о коммуникации растений и открывает возможности для разработки стратегий защиты растений от вреда еще до того, как он произойдет.

источники:

– «Говорящие деревья: открытие проливает свет на то, как растения общаются» – National Geographic (https://www.nationalgeographic.com/environment/2021/08/talking-trees-plants-use-chemicals-to-vaccinate-neighbors-study -находит/)

– «Коммуникация растений: ионы кальция вызывают защитные реакции» – Nature Communications (https://www.nature.com/articles/s41467-021-25244-1)