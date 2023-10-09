Запланированный запуск SpaceX возвращает внимание к космическому побережью

SpaceX собирается возобновить свои миссии по развертыванию спутников, запустив на орбиту еще 22 спутника Starlink. Ракета Falcon 9 со спутниками должна стартовать с космодрома 40 станции космических сил на мысе Канаверал. Запуск имеет пять резервных окон с 9:57 до 12:35 понедельника, а дополнительные резервные окна — в понедельник вечером. Погодные условия прогнозируются благоприятные, вероятность хороших условий составляет 80%.

Ракета-носитель для этой миссии совершает свой 14-й полет и попытается еще раз приземлиться на дрон-корабль «Недостаток гравитации» в Атлантике. В случае успеха это будет 55-й запуск с космического побережья в 2023 году, причем все запуски, кроме четырех, будут проведены SpaceX. На этой неделе у компании запланирован еще один запуск — четвертый в этом году запуск Falcon Heavy из Космического центра Кеннеди. Это будет первая миссия НАСА Falcon Heavy, в рамках которой зонд «Психея» отправится в путешествие к богатому металлами астероиду.

Большинство запусков SpaceX было осуществлено для группировки интернет-спутников Starlink. Предстоящий запуск станет одним из двух запусков Starlink с разных побережий, запланированных SpaceX. Еще одна ракета Falcon 9 будет запущена с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, добавив к созвездию 21 спутник.

Хотя SpaceX планировала разработать более крупные спутники Starlink, задержки в их программе Starship привели к изменению планов. Тем не менее, компания по-прежнему является лидером по количеству развернутых спутников: ее планируется увеличить до 7,500 по сравнению с планами Amazon по созданию более 3,200 спутников к 2029 году. Ожидается, что в ближайшие годы количество низкоземных спутников увеличится. количество орбитальных спутников значительно увеличится, потенциально достигнув 10,000 20,000–2030 XNUMX к XNUMX году.

источники:

Орландо Сентинел: «Запланированный запуск вернет SpaceX к работе на Космическом побережье» – https://phys.org/news/2023-10-spacex-task-space-coast.html