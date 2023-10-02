Ученые обнаружили планетоподобные объекты, плавающие парами в далекой туманности

Ученые, использующие космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), сделали удивительное открытие в туманности Ориона. Они наблюдали около 40 газообразных «планет», плавающих парами в отдаленной части туманности. Эти планетоподобные объекты, получившие название «Двойные объекты массы Юпитера» (JuBMO), имеют размер Юпитера и не связаны ни с одной звездой.

Это открытие поставило учёных в тупик, поскольку оно противоречит современным теориям формирования планет и звёзд. Планеты-изгои нередки, но явление, когда эти JuBMO вращаются парами, является неожиданным. По словам Сэмюэля Пирсона, ученого из Европейского космического агентства, участвовавшего в исследовании, «есть что-то фундаментально неправильное либо в нашем понимании формирования планет, либо в звездообразовании, либо в том и другом».

JuBMO слишком малы, чтобы их можно было считать звездами, а их формирование внутри туманности противоречит современным теориям. Эти объекты находятся в промежутке между звездами и планетами, но ученые не уверены в том, как они образовались. JWST сделал подробные изображения туманности с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона.

Это открытие бросает вызов существующим знаниям о планетных системах и поднимает множество вопросов о механизмах, участвующих в формировании планет. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять происхождение и природу этих JuBMO, а также значение, которое они могут иметь для нашего понимания Вселенной.

источники:

– Научный журнал XYZ (пример)

– Новости ABC (пример)