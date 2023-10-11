Открытие экзопланет вокруг M-карликов GJ 724 и GJ 3988.

Недавно мы обнаружили две экзопланеты с помощью метода лучевых скоростей (RV) вокруг M-карликов GJ 724 и GJ 3988. Это открытие стало возможным благодаря анализу 153 спектров Calar Alto/CARMENES диаметром 3.5 м, а также архивных данных ESO/HARPS. для GJ 724 и инфракрасные измерения RV от Subaru/IRD для GJ 3988.

Проанализировав данные, мы обнаружили, что обе системы лучше всего описываются моделями с одной планетой. Минимальные массы планет составляют 10.75+0.96-0.87 массы Земли для GJ 724 b и 3.69+0.42-0.41 массы Земли для GJ 3988 b. Эти планеты имеют короткие периоды вращения и вращаются вокруг своих звезд на расстоянии менее 0.05 а.е.

Интересно, что GJ 724 b имеет эксцентричную орбиту, что делает ее самой эксцентричной одиночной экзопланетой, обнаруженной на сегодняшний день вокруг М-карлика. Это открытие побуждает к дальнейшему анализу, чтобы понять его конфигурацию в контексте формирования и архитектуры планет.

С другой стороны, GJ 3988 b имеет круговую орбиту, представляя собой обычный тип планет, встречающийся вокруг карликов средней M. Открытие этой планеты дает ценную информацию о распределении и характеристиках планет в этом конкретном диапазоне звезд.

Чтобы построить наши модели, мы рассмотрели различное количество планет и использовали регрессию Гауссова процесса (GP) для учета сигналов активности. Выбор лучших моделей основывался на их байесовских доказательствах.

В заключение отметим, что наше открытие экзопланет вокруг GJ 724 и GJ 3988 способствует увеличению объема знаний о планетных системах. Эти результаты проливают свет на разнообразие планет и их орбитальных характеристик среди популяции М-карликов.

источники:

– П. Горрини, Дж. Кеммер, С. Дрейцлер, Р. Берн