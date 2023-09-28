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Планетарий Страсбургского университета черпает вдохновение из машиностроения XIX века

ByГабриэль Бота

сентябрь 28, 2023
Планетарий Страсбургского университета черпает вдохновение из машиностроения XIX века

Парижская архитектурная фирма frenak+jullien в сотрудничестве с Карденом Жюльеном и Матьё Холдрине недавно завершила строительство Планетария наук Страсбургского университета во Франции. Этот планетарий площадью 1,000 квадратных метров разделен на два объема: усеченный конус, в котором расположены проекционный зал и входная галерея, и цилиндрический объем, в котором размещается вестибюль и сопутствующие помещения.

Дизайн планетария черпает вдохновение из найденных на этом месте машинных построек XIX века, таких как купол обсерватории и павильоны болот, а также астрономических измерительных инструментов, таких как астролябия. Облицованные обожженным деревом конструкции создают эффектный внешний вид благодаря необычной геометрии. Планетарий, расположенный на авеню Победы, служит маяком в городе, обеспечивая связь с небом и землей.

Планетарий и приемная представляют собой два отдельных элемента, которые имеют общие компоненты, но собраны противоположным образом. Планетарий, повернутый внутрь, имеет пустой периметр, окружающий зрительный зал, а приемная выходит в сад и пуста в центре. Эта двойственность создает контраст между яркостью и темнотой, подчеркивая ощущение погружения в планетарий.

Архитектура планетария также включает в себя устойчивые и энергоэффективные элементы. Компактность здания и стратегическое расположение проемов сводят к минимуму потери тепла, обеспечивая оптимальные экологические характеристики. Использование обожженного дерева снаружи и светлого дерева внутри создает эстетически приятный контраст, отражая при этом экологические проблемы здания.

В целом Планетарий сада наук Страсбургского университета сочетает в себе архитектурную изобретательность, образовательную цель и экологически безопасный дизайн. Его уникальный дизайн и связь с окружающей средой делают его привлекательным дополнением Страсбургского университета.

источники:
– френак+жюльен
— Карден Жюльен
– м+Матьё Холдрине

By Габриэль Бота

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