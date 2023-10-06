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Наука

Ученые предлагают альтернативное объяснение гипотезы «девятой планеты»

ByРоберт Эндрю

Октябрь 6, 2023
Ученые предлагают альтернативное объяснение гипотезы «девятой планеты»

Новое исследование, проведенное исследователями Харшем Матуром, профессором физики Университета Кейс Вестерн Резерв, и Кэтрин Браун, доцентом физики Гамильтон-колледжа, бросает вызов идее о скрытой «девятой планете» на краю нашей Солнечной системы. Вместо этого они предполагают, что необъяснимые движения объектов во внешних регионах нашей Солнечной системы можно лучше объяснить с помощью модифицированного закона гравитации, называемого Модифицированной ньютоновской динамикой (МОНД).

Загадочное поведение объектов в дальних уголках нашей Солнечной системы побудило некоторых учёных предположить существование девятой планеты. На эти объекты, похоже, влияет невидимая гравитационная сила, которая, как они предполагают, является другой планетой. Однако, когда Матур и Браун применили к наблюдениям теорию MOND, они обнаружили, что данные совпадают на удивление хорошо.

Согласно МОНД, теория гравитации Ньютона работает только до определенного момента. Во внешних регионах галактик и нашей Солнечной системы гравитация ведет себя нетрадиционным образом. Выводы исследователей показывают, что модифицированный закон гравитации может объяснить движения этих объектов без необходимости существования скрытой планеты.

Несмотря на свои выводы, Матур и Браун признают, что их исследование не исключает окончательно существования девятой планеты или других возможных объяснений. Некоторые исследователи предлагали разные объяснения странному поведению этих объектов, в то время как другие утверждают, что оно могло быть результатом систематических ошибок наблюдений.

Независимо от результата, исследование подчеркивает потенциал внешней Солнечной системы как испытательного полигона гравитации и фундаментальной физики. Изучая движение объектов в этих отдаленных регионах, ученые могут получить представление о поведении гравитации и ответить на оставшиеся без ответа вопросы физики.

Исследовательская статья под названием «Модифицированная ньютоновская динамика как альтернатива гипотезе девятой планеты» была опубликована в The Astronomical Journal.

источники:
– «Модифицированная ньютоновская динамика как альтернатива гипотезе девятой планеты» – Астрономический журнал.

By Роберт Эндрю

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