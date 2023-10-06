Ученые предлагают альтернативное объяснение гипотезы «девятой планеты»

Новое исследование, проведенное исследователями Харшем Матуром, профессором физики Университета Кейс Вестерн Резерв, и Кэтрин Браун, доцентом физики Гамильтон-колледжа, бросает вызов идее о скрытой «девятой планете» на краю нашей Солнечной системы. Вместо этого они предполагают, что необъяснимые движения объектов во внешних регионах нашей Солнечной системы можно лучше объяснить с помощью модифицированного закона гравитации, называемого Модифицированной ньютоновской динамикой (МОНД).

Загадочное поведение объектов в дальних уголках нашей Солнечной системы побудило некоторых учёных предположить существование девятой планеты. На эти объекты, похоже, влияет невидимая гравитационная сила, которая, как они предполагают, является другой планетой. Однако, когда Матур и Браун применили к наблюдениям теорию MOND, они обнаружили, что данные совпадают на удивление хорошо.

Согласно МОНД, теория гравитации Ньютона работает только до определенного момента. Во внешних регионах галактик и нашей Солнечной системы гравитация ведет себя нетрадиционным образом. Выводы исследователей показывают, что модифицированный закон гравитации может объяснить движения этих объектов без необходимости существования скрытой планеты.

Несмотря на свои выводы, Матур и Браун признают, что их исследование не исключает окончательно существования девятой планеты или других возможных объяснений. Некоторые исследователи предлагали разные объяснения странному поведению этих объектов, в то время как другие утверждают, что оно могло быть результатом систематических ошибок наблюдений.

Независимо от результата, исследование подчеркивает потенциал внешней Солнечной системы как испытательного полигона гравитации и фундаментальной физики. Изучая движение объектов в этих отдаленных регионах, ученые могут получить представление о поведении гравитации и ответить на оставшиеся без ответа вопросы физики.

Исследовательская статья под названием «Модифицированная ньютоновская динамика как альтернатива гипотезе девятой планеты» была опубликована в The Astronomical Journal.

источники:

– «Модифицированная ньютоновская динамика как альтернатива гипотезе девятой планеты» – Астрономический журнал.