Меркурий все еще сжимается?

Меркурий, самая маленькая планета Солнечной системы, постепенно уменьшалась в размерах в течение последних трех миллиардов лет. Однако недавние исследования показывают, что этот процесс все еще продолжается и становится все более значимым. Уменьшение радиуса Меркурия привело к образованию на его поверхности морщин, известных как «уступы».

По оценкам ученых, радиус Меркурия уменьшился на 7 км с тех пор, как в 1974 году были обнаружены первые свидетельства его сжатия. Потеря внутреннего тепла с течением времени привела к значительному уменьшению объема горных пород и металлического состава планеты. Скорость, с которой радиус Меркурия в настоящее время сокращается, и продолжительность этого процесса пока неизвестны.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, Меркурий, возможно, испытывает самое значительное сокращение за последнее время. Исследователи из Открытого университета в Великобритании обнаружили уникальную геологическую структуру, называемую грабенами, посредством глобального картирования тектонических особенностей с использованием изображений миссии MESSENGER.

В отличие от морщин или уступов, которые являются древними образованиями, грабены возникли позднее. Это небольшие структуры, образовавшиеся вследствие изгиба и растяжения коры планеты. Грабены имеют преимущество перед уступами, поскольку они меньше по размеру и позволяют ученым изучать продолжающуюся активность укорачивающихся структур Меркурия.

Исследование выявило 48 определенных грабенов и 244 вероятных грабена на поверхности Меркурия. Возраст этих структур оценивается в 300 миллионов лет или меньше, что указывает на то, что процесс сжатия Меркурия все еще активен в последнее геологическое время.

Ожидается, что дальнейшее исследование поверхности Меркурия позволит лучше понять его продолжающуюся трансформацию. BepiColombo, космический корабль, запущенный в 2018 году, проведет съемку поверхности Меркурия в высоком разрешении в конце 2025 или начале 2026 года. Эти новые данные могут помочь раскрыть тайны сжатия Меркурия и обеспечить более глубокое понимание эволюции планеты.

источники:

– Исходная статья: «Сокращение товарищества Меркурия» Открытого университета.

– Nature Geoscience: исследовательская статья «Расширение и мантийная нагрузка корон Меркурия, выявленная с помощью тектонических и топографических карт» исследователей Открытого университета.