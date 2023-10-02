Подавление убегающих электронов в термоядерных устройствах с использованием альфвеновских волн

Группа исследователей под руководством Чанг Лю из Принстонской лаборатории физики плазмы (PPPL) обнаружила метод смягчения разрушительных последствий убегающих электронов в термоядерных устройствах токамаков. Используя альфвеновские волны, они нарушают цикл убегающих электронов, предлагая многообещающие последствия для развития термоядерной энергии.

Устройства термоядерного токамака предназначены для использования энергии ядерного синтеза с использованием плазменной камеры в форме пончика для создания контролируемых термоядерных реакций. Одной из проблем этой технологии является борьба с убегающими электронами, частицами высокой энергии, которые могут привести к повреждению устройства. Известно, что альфвеновские волны, названные в честь астрофизика Ханнеса Альвена, ослабляют удержание частиц высокой энергии, но их влияние на убегающие электроны до сих пор неясно.

Исследовательская группа обнаружила, что альфвеновские волны могут рассеивать или рассеивать высокоэнергетические электроны, прежде чем они смогут создать лавины, повреждающие компоненты токамака. Этот круговой процесс включает в себя побеги, создающие нестабильность, которая затем генерирует альфвеновские волны, предотвращающие образование лавин. Полученные результаты дают исчерпывающее объяснение наблюдения альфвеновских волн в экспериментах по разрушению и устанавливают связь между этими волнами и генерацией убегающих электронов.

Теория, полученная в результате этого исследования, хорошо согласуется с экспериментами, проведенными на Национальной термоядерной установке DIII-D, токамаке, управляемом General Atomics. Испытания теории на суперкомпьютере Summit в Национальной лаборатории Ок-Риджа также показали положительные результаты. Это открытие открывает путь к разработке конструкций токамаков, которые могут естественным образом смягчать повреждения, вызванные убегающими электронами, за счет внутренней нестабильности.

Контроль сбоев в термоядерных устройствах имеет решающее значение для их успеха. Нарушения начинаются с резких перепадов температуры, известных как термические закалки, которые вызывают высвобождение убегающих электронов. Снижая риск сбоев, установки токамака могут работать более эффективно и безопасно.

Этот новый подход к борьбе с убегающими электронами может иметь серьезные последствия для текущего проекта ИТЭР во Франции, цель которого – продемонстрировать практичность термоядерной энергии. Исследователи планируют экспериментальные кампании для дальнейшего развития своих выводов и изучения стратегий борьбы с убегающими электронами.

источники:

– PPPL: Принстонская лаборатория физики плазмы Министерства энергетики США (PPPL).

– Physical Review Letters: рецензируемый научный журнал, издаваемый Американским физическим обществом.