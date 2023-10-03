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Исследователи Питта участвовали в разработке римского телескопа Нэнси Грейс

ByВики Ставропулу

Октябрь 3, 2023
Исследователи Питта участвовали в разработке римского телескопа Нэнси Грейс

Исследователи из Питтсбургского университета (Питт) призваны сыграть решающую роль в разработке Римского телескопа Нэнси Грейс, космической обсерватории, названной в честь «Матери Хаббла». Целью телескопа является изучение темной энергии и темной материи, чтобы лучше понять природу нашей Вселенной.

Исследователи из Школы искусств и наук Кеннета П. Дитриха в Питте получили финансирование от НАСА, чтобы начать работу над инфраструктурой телескопа за несколько лет до его запланированной даты запуска в 2027 году. Их основной задачей будет разработка необходимого программного обеспечения и алгоритмы для точной интерпретации огромного количества данных, которые соберет телескоп.

Римский телескоп Нэнси Грейс с главным зеркалом того же размера, что и космический телескоп Хаббл, но с полем зрения в 200 раз большим, сможет запечатлеть миллиард галактик и помочь исследователям разгадать тайны темной материи и темной энергии. Это также позволит ученым изучать эволюцию Вселенной.

Профессора Питта Ми Дай и Майкл Вуд-Васи являются частью большой команды, получившей 11 миллионов долларов на подготовку телескопа для наблюдения и анализа сверхновых типа Ia. Эти сверхновые имеют особое значение, поскольку их известная собственная яркость позволяет исследователям определять расстояние до них, что позволяет телескопу заглянуть в прошлое на миллиарды лет.

Дай будет работать над обновлением существующих моделей сверхновых и разработкой инструментов для определения оптимальных стратегий наблюдения, а Вуд-Васи сосредоточится на разработке алгоритмов, позволяющих улучшить способность телескопа обнаруживать сверхновые в переполненном небе.

В рамках другого проекта профессора Джеффри А. Ньюман и Бретт Эндрюс вместе со своей командой получили грант в размере 19.5 миллионов долларов от Лаборатории реактивного движения (JPL) на разработку вычислительных инструментов для создания трехмерных карт галактик и темной материи. Они будут использовать моделирование, чтобы гарантировать точность этих инструментов, прежде чем применять их к реальным данным, полученным римским телескопом.

Исследование, проведенное этими исследователями Питта вместе с другими группами по всему миру, направлено на то, чтобы пролить свет на историю темной материи и темной энергии, а также их влияние на Вселенную и материю внутри нее. Ожидается, что точные данные, собранные римским телескопом, обеспечат более глубокое понимание темной энергии и потенциально откроют новую физику, которая могла бы объяснить ускоряющееся расширение Вселенной.

источники:
– Название: Исследователи Питта, участвовавшие в разработке римского телескопа Нэнси Грейс
– Источник: оригинальная статья Брэнди Джефферсон, визуализация римского телескопа Нэнси Грейс, предоставленная НАСА.

By Вики Ставропулу

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