Исследование предполагает, что розовые бриллианты образовались во время распада суперконтинента

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, розовые алмазы, в том числе найденные на ныне закрытой алмазной шахте Аргайл в Западной Австралии, могли образоваться во время распада суперконтинента, известного как Нуна. Ведущий автор исследования, доктор Хьюго Олирук, и его команда использовали передовые лазерные технологии, чтобы датировать шахту возрастом 1.3 миллиарда лет, что делает ее на 100 миллионов лет старше, чем считалось ранее.

По словам Олирука, шахта расположена в том месте, где в прошлом столкнулись регион Кимберли и остальная часть северной Австралии. Это столкновение вызвало «шрам» в земной коре, через который магма и розовые алмазы смогли достичь поверхности. Сочетание глубокого углерода, столкновения континентов и растяжения привело к образованию большого количества розовых алмазов.

Хотя алмазный рудник Аргайл был крупнейшим источником природных розовых алмазов, Олирук предполагает, что аналогичные месторождения алмазов могут присутствовать в других частях мира, включая Австралию. Эти отложения могут до сих пор оставаться необнаруженными, поскольку они часто покрыты песком и почвой.

Розовые бриллианты пользуются большим спросом благодаря своей редкости и уникальному цвету. На алмазный рудник Аргайл приходится более 90% мировых поставок розовых алмазов. Однако, несмотря на добычу на руднике, розовые алмазы оставались крайне редкими и составляли менее 1% от общего количества добываемых ежегодно алмазов.

Результаты исследования проливают свет на образование розовых алмазов и геологические процессы, происходящие во время распада суперконтинентов. Однако до сих пор остаются без ответа вопросы относительно образования Аргайла и конкретных механизмов, благодаря которым алмазы приобрели свой особый цвет.

В заключение исследование подчеркивает удивительную связь между розовыми бриллиантами и древним распадом суперконтинентов. Это открывает возможности для открытия аналогичных месторождений алмазов в других частях мира, предлагая потенциальные возможности для будущей разведки ценных розовых алмазов.

источник:

– Nature Communications «Внедрение месторождения алмазов Аргайл в древнюю рифтовую зону, вызванное распадом суперконтинента»

- Веб-сайт Argyle Pink Diamonds