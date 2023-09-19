Розовые бриллианты: раскрытие происхождения редких и ценных драгоценных камней

Австралийские исследователи из Университета Кертина в Перте сделали важные открытия о происхождении розовых бриллиантов. Было обнаружено, что эти редкие и ценные драгоценные камни, известные своим потрясающим розовым цветом, образовались более 1.3 миллиарда лет назад во время распада раннего суперконтинента. Розовые бриллианты, которые на самом деле представляют собой поврежденные бриллианты с искаженной кристаллической решеткой, обладают уникальной красотой, за которую приходится платить.

Большая часть розовых алмазов в мире, более 90 процентов, была добыта на ныне закрытом руднике Аргайл в Западной Австралии. Из каждой тысячи драгоценных камней лишь немногие были очень востребованными розовыми камнями. Исследовательская группа под руководством доктора Хьюго Олирука подсчитала, что эти алмазы были вытолкнуты к поверхности Земли во время гибели Нуны, одного из первых суперконтинентов. Это говорит о том, что другие древние континентальные стыки могут содержать больше этих ярких драгоценных камней.

Алмазы Аргайл образовались глубоко под землей возле стабильных континентальных корней. Когда массивы суши столкнулись, образовав Нуну, давление, возникшее у северо-западной окраины Австралии, заставило некогда чистые алмазы изменить цвет. Исследования, проведенные доктором Робертом Пидженом и его командой в конце 1980-х годов, показали, что извержение, которое вывело алмазы на поверхность, произошло примерно 1.2 миллиарда лет назад. Однако точность этой оценки была поставлена ​​под сомнение из-за возможных изменений, вызванных древним озером.

Используя передовую технологию лазерного луча, исследователи смогли более точно оценить возраст пород Аргайл. Их анализ показал, что извержение произошло примерно 1.3 миллиарда лет назад, что совпало со временем распада Нуны. Утончение края континента во время этого распада, вероятно, способствовало движению богатой алмазами магмы на поверхность.

Связь между континентальным рифтингом и образованием алмазов не является новой концепцией, но остается предметом дискуссий. Новое исследование способствует лучшему пониманию того, как распад суперконтинента может спровоцировать извержения богатых алмазами вулканов. Однако до сих пор остаются без ответа вопросы относительно содержания углерода, необходимого для образования алмазов Аргайла.

Это исследование представляет собой значительный шаг в раскрытии сложного процесса, который привел к созданию уникальных и ценных розовых бриллиантов Аргайла. Для полного понимания этой древней системы все еще необходимы дальнейшие исследования. Как и во многих аспектах природы, сюрпризы наверняка будут продолжать появляться.

источники:

– Австралийские исследователи выяснили происхождение розовых бриллиантов: https://www.bbc.com/news/technology-62137145

– Исследование Nature Communications о происхождении розовых бриллиантов: https://www.nature.com/articles/s41467-022-27288-8