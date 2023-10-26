Смитсоновский институт представил фрагменты астероида Бенну как окно во Вселенную

После эпического путешествия протяженностью 200 миллионов миль в космосе космический корабль OSIRIS-REx в конце сентября успешно доставил на Землю фрагменты астероида Бенну. Национальный музей естественной истории Смитсоновского института теперь продемонстрирует эти драгоценные образцы, предлагая посетителям уникальную возможность увидеть чудеса космоса вблизи.

Долгожданная публичная демонстрация образца астероида состоится в пятницу, 3 ноября, в галерее метеоритов Зала геологии, драгоценных камней и минералов Джанет Анненберг Хукер в Вашингтоне, округ Колумбия. На выставке будут представлены нетронутые темные камни и пыль, собранная с Бенну. , позволяющий заглянуть в древнюю историю нашей солнечной системы.

Сопровождать фрагменты астероида будут масштабные модели космического корабля OSIRIS-Rex, любезно предоставленные Lockheed Martin, и ракеты Atlas V 411, которая доставила космический корабль, предоставленной United Launch Alliance. Эта обширная выставка призвана погрузить посетителей в тонкости освоения космоса.

Куратор метеоритов Тим Маккой, принимавший участие в миссии OSIRIS-REx, выразил свое волнение по поводу этой новаторской выставки: «Эта выставка — наш первый шанс поделиться этим невероятным путешествием с публикой».

Бенну, небольшой околоземный астероид, очаровал ученых своей потенциальной связью с более крупным, богатым углеродом астероидом, существовавшим миллиарды лет назад. Его близость к Земле каждые шесть лет вызвала интерес НАСА, что привело к запуску миссии OSIRIS-Rex. В октябре 2020 года космический корабль успешно приземлился на поверхность Бенну и собрал образец камня.

Хотя миссия столкнулась с небольшими неудачами, специальной команде удалось извлечь большое количество пыли и камней из головки TAGSAM, у которой были проблемы с креплениями. Эти образцы уже превысили первоначальную цель НАСА по сбору 60 граммов мусора, при этом текущий показатель составляет 2.48 унции (70.3 грамма).

Предварительный анализ образца выявил обилие молекул углерода и воды, что дает ценную информацию о раннем формировании нашей планеты. Тим Маккой подчеркнул важность этих открытий, заявив, что «образцы Бенну обещают рассказать нам о воде и органике до того, как жизнь сформировала нашу уникальную планету».

Обязательно посетите Национальный музей естественной истории Смитсоновского института, чтобы стать свидетелем этого необыкновенного зрелища, которое устраняет разрыв между человечеством и огромными просторами Вселенной.

FAQ

Вопрос: Как я могу наблюдать фрагменты астероида Бенну?

Ответ: Фрагменты астероида Бенну можно увидеть в Смитсоновском национальном музее естественной истории в Вашингтоне, округ Колумбия.

Вопрос: Когда состоится выставка?

Ответ: Выставка откроется в пятницу, 3 ноября.

Вопрос: Что еще будет экспонироваться помимо фрагментов астероида?

Ответ: На выставке также будут представлены масштабные модели космического корабля OSIRIS-Rex и ракеты Atlas V 411.

Вопрос: Какие интересные открытия были сделаны на основе образцов?

Ответ: Предварительный анализ образцов выявил обилие молекул углерода и воды, что дает представление о раннем формировании нашей планеты.

Вопрос: Сколько обломков было собрано с астероида Бенну?

Ответ: НАСА обнаружило 2.48 унции (70.3 грамма) камней и пыли, превысив первоначальную цель по сбору 60 граммов мусора.